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Aday adayları turluyor

AK Parti Yozgat Milletvekili aday adayı Osman Coşkun ve Nuriye Özel siyasi turlarını sürdürüyor.

Aday adayları turluyor

AK Parti Yozgat Milletvekili aday adayı Osman Coşkun ve Nuriye Özel siyasi turlarını sürdürüyor.

04 Mayıs 2018 Cuma 07:00
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Aday adayları turluyor

AK Parti eski Yozgat Milletvekili, aday adayı Osman Coşkun ve bayan aday adayı Nuriye Özel gazetemize yaptıkları ziyaretlerde siyasi süreçle ilgili değerlendirmelerde bulundular.
Osman Coşkun, seçilmesi durumunda geçmişte olduğu gibi yeni süreçte de Yozgat’a hizmet edeceğini, her zaman Yozgat’ın bir vekili gibi çalıştığını hatırlattı.
Bayan aday adayı Nuriye Özel ise AK Parti’nin 24 Haziran seçimlerinde Yozgatlı bir bayana temsil hakkı vereceğine inandığını, bu doğrultuda Yozgatlı hanımları mecliste temsil etmek için yola çıktığını ifade etti.

Son Güncelleme: 03.05.2018 19:39
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