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100 bin imza kampanyası

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 24 Haziran tarihinde yapılacak olan seçimlerde Cumhurbaşkanı odayı olabilmesi için başlatılan 100 bin imza kampanyasına Yozgat’tan da destek geldi.

100 bin imza kampanyası

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 24 Haziran tarihinde yapılacak olan seçimlerde Cumhurbaşkanı odayı olabilmesi için başlatılan 100 bin imza kampanyasına Yozgat’tan da destek geldi.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 07:00
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100 bin imza kampanyası

Yozgat Merkez Seçim Kurulu önünde toplanan vatandaşlar Meral Akşener’e destek vermek için seçim kurulunda imzalarını verdiler. İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Metin Özışık, genel seçimlerin 2 yıl erkene alınarak İYİ Partinin seçimlere girmemesinin planlandığını söyledi. Ancak 8.30’da açılan ilçe seçim kurumları yapılan dilekçe başvuruları 10.30 itibari ile Türkiye genelinde 50 bini aştığını dile getiren Özışık, ‘’100 bin imza konusunda günlerdir televizyonlarda İYİ parti bu imzayı toplayabilir mi, süre yeter mi diye konuşuluyordu. Göreceğiz ki bu gün 100 bin imzanın daha fazlası atılacak ve 25 Haziran sabahı da Türkiye mecliste bir tabloya ve Cumhuriyet tarihinde ilk kadın Cumhurbaşkanını kucaklamaya uyanacak’’ dedi. 
Demokrat Parti İl Başkanı Hüsamettin Üzümveren ise ‘’Demokrat Parti olarak, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın ittifak kurmaları neticesinde bugün imza vermeye geldik. Öncelikle seçimin milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Bu seçimin Türkiye’de yapılan öteleştirme, ayrıştırma, toplumlar arası kutuplaşmaya son vererek 25 Haziran sabahı yeni bir Türkiye’ye uyanacağız. Tabi ki bu seçimin erkene alınmasının iki nedeni var birincisi ekonomik nedenler diğeri ise siyasi nedenler. İnşallah yerinden oynamış olan devlet taşları 25 Haziran’dan itibaren yerli yerine oturacak devlet yeniden tanzim edilecek’’ diye konuştu. 

 

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