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10 Parti 118 teşkilat var

YOZGAT il genelinde 10 siyasi partiye ait toplam 118 siyasi parti teşkilatının olduğu öğrenildi.

10 Parti 118 teşkilat var

YOZGAT il genelinde 10 siyasi partiye ait toplam 118 siyasi parti teşkilatının olduğu öğrenildi.

29 Mart 2018 Perşembe 07:00
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10 Parti 118 teşkilat var

İl Dernekler Müdürlüğü verilerine göre, il genelinde 10 siyasi partinin faaliyet gösterdiği ve bu partilere ait toplam 118 ilçe teşkilatı bulunduğu bildirildi.
İl Dernekler Müdürü Hakkı Yurtlu, Yozgat’ta AK Parti, CHP, MHP, BBP, Demokrat Parti, Bağımsız Türkiye Partisi, Saadet Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi, Vatan Partisi ve İYİ Parti’nin, yasal olarak ilde bulunan ilçelerin üçte birinde teşkilatlanmayı sağladığı için, il teşkilatlarının kurulu olduğunu aktardı.
Hakkı Yurtlu,  10 siyasi partinin il teşkilatının mevcut olduğunu, Demokratik Sol Parti’nin ise kurma aşamasında olduğunu söyledi.
İl Dernekler Müdürlüğü verilerine göre AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti’nin birkaç ilçe dışında, tüm ilçelerde teşkilatlandığı, Saadet Partisi, BBP ve diğerlerinin ise sadece bazı ilçelerde teşkilatlarının yer aldığı gözlemlendi.
Haber:Mustafa TEKER

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