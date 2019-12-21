ZEHiRLENMEYiN!

Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, karbonmonoksitin renksiz, tatsız, kokusuz, tahriş edici özelliği olmayan, kapalı ortamlarda bile hızlı bir şekilde birikebilen bir gaz olduğuna dikkat çekti. Şahin, ‘’Bu özelliklerinden dolayı ‘sesiz katil’ olarak bilinen karbonmonoksit gazı ülkemizde özellikle kış aylarında alçak basınçlı havalarda soba ve şofbenlerden sızarak zehirlenmelere yol açmaktadır’’ uyarısında bulundu. Dr. Şahin, 2013 yılında Baca-Der tarafından yapılan araştırmada ülkemizde 2 bin 398 zehirlenme vakası olup, bu vakaların yüzde 9'unun ölümle sonuçlandığının görüldüğünün altını çizerek, zehirlenme olgularının yaklaşık yüzde 63′ünü soba, yüzde 30′u şofben, yüzde 7′sini de doğalgaz kaynaklı olduğunu söyledi. Zehirlenmelere karşı eylem planının hazırlandığını da bildiren Şahin, kullanılan her türlü ısıtma cihazının kalite belgesine sahip olup olmadığına, garantilerine, garanti sürelerine dikkat edilmesini istedi. Şahin, ‘’Kullanılan yakıtın standartlara uygunluğu kontrol edilmeli, izin belgesi olmayan satıcılardan kömür alınmamalıdır. Soba yakılırken aşırı doldurulmamasına dikkat edilmelidir. Sönmekte olan sobaya asla tekrar tutuşması için güç yakıtları konulmamalıdır. Soba tutuşturulurken yakıtın üstten yanması sağlanmalı, soba alttan yakılmamalıdır. Bacalar standartlara uygun ve yalıtımlı olmalı, düzenli olarak yetkili kişilere temizletilmelidir. Dumanın geri tepmesini önlemek için bacaların en üst noktasının çatının en üst noktasından bir metre daha yüksekte olması sağlanmalı ve baca şapkası mutlaka takılmalıdır. Konutlarda gaz kaçaklarına karşı uygun yerde dedektör bulundurulmalıdır. Kombi ve şofbenlerin baca bağlantılarını mutlaka projesine uygun şekilde ve yetkili kişilere yaptırılmalıdır. Bacalar yatak odalarından, merdiven sahanlığından, bina girişlerinden, havalandırma boşluklarından, çatı arasından, banyo ve tuvaletten geçirilmemelidir. Sobanın bulunduğu yer sürekli havalandırılmalıdır. Lodos esintisinin etkili olduğu süre boyunca gerekmedikçe soba yakılmamalıdır, yakıldığında ise gece yatmadan önce soba mutlaka söndürülmelidir. Karbonmonoksit zehirlenmelerinde kısa süre içerisinde tıbbi müdahale yapılmazsa, ölümle sonuçlanabilmektedir. Zehirlenme ve ölüm vakalarını sonlandırmak için koruyucu önlemler alınmalıdır’’ diye konuştu.