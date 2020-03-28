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Yozgat’ta sağlık kurumlarına kaç kişi alınacak?

28 Mart 2020 Cumartesi 13:51
Yozgat’ta sağlık kurumlarına kaç kişi alınacak?

AK Parti Yozgat  Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer, Sağlık Bakanlığı bünyesinde Yozgat’ta 86’sı  sağlık çalışanı olmak üzere toplam 163 kişinin kadroya alınacağını açıkladı.
Başer, yaptığı açıklamada, Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda  Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürütülen Koronavirüse karşı verilen amansız mücadelede Türkiye genelinde 32 bin Sağlık Personelinin atamasını yapacaklarını, sağlık teşkilatını daha da kuvvetlendireceklerini vurgulayarak İnsan sağlığını her şeyin üstünde tuttuklarını, vatandaşlarımıza birinci sınıf sağlık hizmeti verebilmek için  AK Parti iktidarının  sağlık hizmetlerinin kalitesini bina, ekipman ve alt yapı yatırımlarının yanı sıra insan ve personel yatırımlarıyla da artırmaya devam ettiğini vurguladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın müjdesini verdiği 32 bin sağlık çalışanı atamasının kısa sürede yapılacağını ifade eden Başer, bu kapsamda Yozgat’ta sağlık birimlerinde çalışmak üzere 1 Çocuk Gelişimcisi, 2 Diyetisyen, 22 Ebe, 30 Hemşire, 1 Adli Tıp Teknikeri, 3 Anestezi Sağlık Teknikeri, 2 Fizik Tedavi Teknikeri, 5 Laboratuvar Sağlık Teknikeri, 2 Fizik Tedavi Sağlık Teknikeri, 1 Odyometri Sağlık Teknikeri, 5 Röntgen Sağlık Teknikeri, 5 Tıbbı Sekreter Sağlık Teknikeri, 8 İlk ve Acil Yardım Sağlık Teknikeri, 1 Sosyal Çalışmacı olmak üzere toplam 86 sağlık çalışanının da atamasının yakın zamanda gerçekleştirileceğini dile getirdi.
Sağlık Bakanlığı bünyesinde Yozgat’ta istihdam edilmek üzere, 86 sağlık çalışanının yanı sıra sağlık hizmeti verilen tesislerde istihdam edilmek üzere sürekli işçi alımı kapsamında 56 temizlik personeli, 16 güvenlik görevlisi ve 5 klinik destek personeli olmak üzere toplam 77 işçi alımının da yapılacağını açıklayan Başer, bu kısımdaki başvuruların 1 Nisan'a kadar www.iskur.gov.tr adresinden, e-devlet  ve Alo 170 üzerinden yapılacağını, işe alımların kura çekimi ile gerçekleştirileceğini kaydetti.

Son Güncelleme: 28.03.2020 13:57
Anahtar Kelimeler:
Yozgatta Sağlık Kuruluşlarına Alınacak Personellerin Sayısı Belli Oldu.
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