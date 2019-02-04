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Yozgat’ta 398 kişi sigarayı bıraktı

YOZGAT İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, 9 Şubat’ın 1987 yılından itibaren Dünya Sağlık Örgütü tarafından Dünya sigara bırakma günü olarak kabul edildiğini hatırlatarak, sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlara ücretsiz destek verdiklerini, geçen yıl başvuruda bulunanlardan 398’inin sigarayı bıraktığını söyledi.

Yozgat’ta 398 kişi sigarayı bıraktı

YOZGAT İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, 9 Şubat’ın 1987 yılından itibaren Dünya Sağlık Örgütü tarafından Dünya sigara bırakma günü olarak kabul edildiğini hatırlatarak, sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlara ücretsiz destek verdiklerini, geçen yıl başvuruda bulunanlardan 398’inin sigarayı bıraktığını söyledi.

04 Şubat 2019 Pazartesi 07:00
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Yozgat’ta 398 kişi sigarayı bıraktı

Şahin yazılı açıklamasında, ‘’Her yıl ülkemizde 100 bin, dünya genelinde 6 milyon kişi sigaranın sebep olduğu hastalıklardan dolayı hayatını kaybetmektedir. Ülkemizde tüm ölümlerin yüzde 23’ü tütün kullanımına bağlı hastalıklardan kaynaklanmaktadır. Vücudumuzda her organa zarar veren sigara kadınların hayatından 23 yıl, erkeklerin hayatından da 28 yıl çalmaktadır’’ dedi.
Şahin, tütün kullanımı kanserden ölenlerin yüzde 22’sinden tek başına sorumlu olduğunu, bunun yanında dünyada 600 bin kişinin sigara içmeyip, sadece dumanına maruz kaldıkları için hayatlarını kaybettiklerini kaydetti. Şahin, sigarayı bırakanlarda 20 dakika sonra kan basıncı ve nabzın normale dönüp, el ve ayaklarda kan dolaşımının düzene girdiğine de vurgu yaparak, ‘’8 saat sonra kan oksijen düzeyi normale döner, kalp krizi riski azalır. 48 Saat sonra kandaki nikotin düzeyi azalır, tat ve koku duyusu artar, peptik ülserli hastaların tedaviye verdikleri olumlu cevap artar. 72 Saat sonra hava yollarının gevşemesi sonucunda, nefes alıp verme rahatlar. Solunun yolları kendi kendini yenilemeye çalışır, enerji düzeyi artar’’ ifadelerini kullandı.
Şahin, Yozgat’ta kısa adı KETEM olan Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren ‘Sigara Bırakma’ polikliniğine geçen yıl içinde 2 bin 915 kişinin başvuruda bulunduğunu, bunların 2 bin 887’inin ilaç tedavisi, 28’nin de danışmanlık hizmeti aldığını, 398 vatandaşın sigarayı bırakmayı başardığını bildirdi. Şahin, ‘’Sigarayı bırakmak için destek isteyen her vatandaşımız Çamlık girişinde KETEM giriş katında bulunan sigara bırakma polikliniğimize beklemekte olup, ilaçlarımız ücretsizdir’’ diye konuştu.

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