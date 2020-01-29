YOZGAT DA VAR

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren coronavirüsle ilgili tedbirler alan Sağlık Bakanlığı, sağlık çalışanları için rehber hazırladı. Tüm sağlık kuruluşlarına gönderilen o rehberde 2019-nCoV hastalığı ile ilgili detaylı bilgiler yer verildi. Hastalığın bulaşma yolları, belirtileri, sağlık çalışanları tarafından hastalığın nasıl tanınabileceği, karantina aşamalarına rehberde yer verildi. Rehbere göre, Çin'de bulunmuş olmak, hastalık açısından çok büyük bir risk nedeni olarak tanımlandı. Virüs vakalarının rastlandığı ülkelere gidecekler için de yapılması gerekenlere rehberde yer verildi. Yabani hayvanlardan uzak durmak, elleri sık sık yıkamak, insanlarla temastan kaçınmak gibi tavsiyelerde bulunuldu. 2019-nCoV hastalığı ile ilgili acil bir durumda hastaların hangi hastanelere gönderileceği de belirlendi. Belirlenen 25 Hastane arasında Yozgat Şehir Hastanesi de yer aldı. Yozgat Şehir Hastanesi’nde muhtemel hastalıkla ilgili yapılacak başvurularla ilgili gerekli tedbirlerin alınıp, hazırlık yapıldığı bildirildi. Hastane çalışanları başhekimlik tarafından bilgilendirildi.