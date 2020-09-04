Yatak sayısı artırıldı

Hastane Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan, sağlık tesisine başvuran hastalara her türlü sağlık hizmetini en iyi şekilde vermek, sahip oldukları en büyük yükümlülüklerden birisi olduğunu bildirdi. Kozan, ‘’Dünyada ve Ülkemizde malum yoğun geçmekte olan bir pandemi süreci bulunmakta bu süreçte ihtiyaç olduğu için 74 olan Yoğun Bakım Yatak sayımıza korona virüs hastaları için 2. basamak Ek +16 adet daha yoğun bakım yatağı ekleyerek toplam Yoğun Bakım yatak sayımızı 90’a çıkardık. Yeni açılan yoğun bakımımızda Korona virüs salgını döneminde ülkemize kazandırılan Arçelik, Biyovent, Aselsan ve Baykar mühendislerince geliştirilen yerli ve milli solunum cihazlarını kullanılmaya başlamak nasip oldu’’ dedi. Başhekim Kozan, tam donanımlı, milli medikal cihazlarını hasta başlarında tedavi amacıyla kullanmaktan ayrı bir onur ve sevinç duyduklarını kaydetti. Kozan, ‘’Bu yerli solunum cihazları Biyovent’i hastanemize gönderimi için destek sağlayan başta Kamu Hastaneleri Genel Müdürü sayın hocam Prof. Dr. Hilmi Ataseven, İl Sağlık Müdürümüz Dr. Fatih Şahin, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanımız Uzm. Dr. Cahit Bekir Kayhan’a teşekkürlerimi sunuyorum. Hastanemizde bu zorlu süreçte canla başla çalışan kendilerini Korona virüsle savaşmaya adayan başta kendi personellerimiz olmak üzere tüm emek veren sağlık ordusu ve diğer kurum çalışanlarına da hizmetlerinden dolayı kutluyorum” diye konuştu.