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Tüm kötülüklerin anası

02 Ocak 2017 Pazartesi 05:18
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Yeşilay, alkolün sağlığa olan zararları ve yılbaşı kutlamalarında alkol alımının oluşturduğu olumsuz etkiler konusunda uyarılarda bulundu.

Tüm kötülüklerin anası

Alkolün korkunç zararlara ve telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açtığına dikkati çeken Yeşilay Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, alkol alan bir bireyin, kendisi kadar, ailesine ve yakın çevresine de zarar verdiğini belirterek, “Alkol birçok ölümcül hastalığın sebebi, aile içi şiddeti körükleyen, tacizden cinayete uzanan kötülükler zincirinin baş sorum­lusudur. Eğlence masumiyetinin altına sığınılan yılbaşı geceleri maalesef alkol kullanımını arttırıyor. Alkolün sağlığa verdiği zararların yanı sıra yol açtığı sorunlar da çok acı verici. Özellikle yılbaşı kutlamalarında alkolden kaynaklanan kaza, şiddet, taciz görüntüleriyle bu sene karşılaşmamak için halkımızı sağduyulu olmaya davet ediyoruz. Alkolsüz eğlenmek mümkün!” dedi.

ALKOLÜN AZI DA, ÇOĞU DA ZARARLI!

Alkol kullanımının kalp, beyin, karaciğer gibi hayati organlara az bir kullanım olsa dahi ciddi zararlar verdiğini de hatırlatan Öztürk, şu bilgileri verdi: “Yılbaşında maalesef alkol tüketimi oldukça artıyor. Araştırmalar birçok gencin hayatında ilk defa alkolü yılbaşı kutlamalarında aldığını gösteriyor. Bağımlılık yapıcı bir madde olduğundan ve “keyif verir, eğlencelidir, sosyalleşmeni sağlar, bir kereden bir şey olmaz” gibi yanlış algılardan ötürü gençler alkol kullanmaya hızla devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü alkol kullanımında güvenli bir alt sınır olmadığını belirtiyor. Yani alkolün azı da, çoğu da zararlıdır.”

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, cinayetlerin yüze 85’i, tecavüzlerin yüzde 50’si, şiddet olaylarının yüzde 50’si, trafik kazalarının yüzde 60’ı, kadına şiddet olaylarının da yüzde 70’i alkollüyken gerçekleşiyor. Yanı sıra alkol nedenli ölüm oranlarının yaklaşık yüzde 25’i 20-39 yaş aralığındaki gruplarda görülüyor. Dünyada 76,3 milyon kişide alkol kullanım bozukluğu yaşıyor. Alkolün, dünyada küresel hastalık yükünü oluşturan risk faktörleri içerisinde üçüncü sırada yer alıyor.

 

 

 

 

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