TIP RUHSATA KALDI

Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nin hasta kabulüne başlayabilmesi için Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsat alınmasına yönelik çalışmalara hız verildiği kaydedildi. Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, Tıp Fakültesi Morfoloji, Araştırma ve Uygulama Hastanesi inşaatının bittiğini, geçici kabulünün yapıldığını anlattı. Karacabey, Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji - Araştırma ve Uygulama Hastanesi inşaatının tamamlanmasının ardından hizmete hazır hale getirilip, iç tefrişatı ile sağlık malzemelerinin temin edildiğini hatırlattı. Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin kendi binasının taşınmasının ardından sağlık alanında daha kaliteli hizmet sunulacağını vurgulayan Karacabey, Yozgat'tan diğer şehirlere hasta sevklerin de önüne geçileceğinin altını çizdi. Hastanesi'nin TOKİ tarafından yapıldığını kaydeden Karacabey, ‘Binamız tamamlandı, biraz uğraştık ama tamamlandı, geçici kabulü yapıldı. Şuanda ruhsat aşamasındayız. Sağlık Bakanlığından hastane olarak çalıştırılmak üzere ruhsat almak için çalışıyoruz. Ruhsat işlemleri henüz tamamlanamadı’ dedi.

Ruhsat alınamaması nedeniyle yarın Yozgat’a gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışın yapılmayacağını bildiren Karacabey, hastanede 210 servis yataklı, 50 yoğun bakım yataklı, 9 ameliyathane ile ön kabulü yapıldığını, ruhsat işleminin de bu şekilde alınacağının altını çizdi. Karacabey, ‘Odalarımız tek kişilik, yani süit odalarımız dışında diğer odalarımız da tek kişilik. Tıp Fakültemize gelen hastalarımız tek kişilik odada refakatçısı ile birlikte, kendi evindeki konfordan daha iyi misafir edeceğiz. Hastane ruhsatlarında bütün işlemler tamamlandıktan sonra hasta kabulüne başlanılacaktır. Hastanemizin bütün testlerini yaptırıp, ruhsatını aldıktan sonra hastalarımızı kabul edeceğiz. Açılış için son aşamadayız’ diye konuştu.