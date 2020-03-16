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TIP BAYRAMI KUTLANDI

YOZGAT il genelindeki sağlık kuruluşlarında Tıp Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

16 Mart 2020 Pazartesi 03:17
TIP BAYRAMI KUTLANDI

Bu yıl kutlamalarda belediye başkanları ön plana çıktı. Akdağmadeni ilçesinde Belediye Başkanı Nezih Yalçın, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle sağlık kuruluşlarını ziyaret ederek, sağlık çalışanlarının Bayramını tebrik etti. Sağlık kuruluşlarında görevli doktor ve sağlık çalışanlarına karanfil hediye eden Yalçın, hastalarla da sohbet etti,  ‘geçmiş olsun’ dileklerini iletti. Başkan Yalçın, "Hekimlerimiz, hemşirelerimiz ve tüm sağlık çalışanlarımız, zor şartlar altında, 365 gün, 24 saat toplumun sağlığı için fedakarca çalışmalarını sürdürüyor. Sağlık, insanların en temel ihtiyaçlarındandır ve aynı zamanda yaşam ve mutluluğun kaynağıdır. Bu mesleğin içinden birisi olarak tüm sağlık çalışanlarımızın gecesini gündüzüne katarak fedakârca çalıştıklarını çok iyi biliyorum. Sağlık Hizmetlerinin ilçemizde ve ülkemizde en üst seviyeye çıkarılması için fedakârca çalışan doktor ve tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı tebrik ediyorum’’ dedi.

Pasta kesti, Başarı diledi 

SARIKAYA Belediye Başkanı Ömer Açıkel, ilçedeki sağlık kuruluşlarını ziyaret edip, sağlık çalışanlarına karanfil verdi. Başkan Açıkel, doktor ve diğer sağlık personeli ile kısa süreli sohbet edip, taleplerini de aldı, sağlık çalışanlarının tıp bayramını kutlayarak, başarı dileğinde bulundu. Tıp Bayramı nedeniyle hazırlanan pastayı Başkan Açıkel, sağlıkçılarla birlikte kesti.

Vekilden sağlıkçılara çiçek

CORONA virüsü nedeniyle, uzman hastanelerden birisi olarak belirlenen Yozgat Şehir Hastanesi çalışanları, Tıp Bayramını görevleri başında kutladı. AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ile birlikte Yozgat Şehir Hastanesi’ni ziyaret ederek, sağlık çalışanlarının gününü kutladı. Milletvekili Başer, ‘’Mesai mefhumu gözetmeksizin büyük özveri ve gayretle geceden gündüz çalışan tıp çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını, Sağlık-Sen Organizesinde Yozgat Şehir Hastanesi ile Yozgat Ağız ve Dış Sağlığı Hastanemizde kutladık. Karanfil takdim ettik. Çalışmalarında kolaylıklar diledik’’ dedi.

Hastane ziyareti

Emekçilerin günü

ÇAYIRALAN Belediye Başkanı Ömer Codar, Çayıralan Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti. Başkan Codar, sağlık emekçilerini görevi başlarında ziyaret ederek, tıp bayramını kutlayıp, başarı dileklerini iletti. 

Karanfilli kutlama

BOZOK Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güngör Yılmaz ile birlikte,  Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesini ziyaret ederek, doktorlar ve sağlık çalışanlarının Tıp Bayramını karanfillerle kutladı. Karadağ, “Sağlık çalışanlarımız, hizmetlerini en yaygın ve en etkili bir şekilde topluma ulaşmasını sağlamaktadır. Kutsal ve onurlu mesleği büyük bir özveriyle yerine getiren, insan hayatını her türlü menfaatin üzerinde tutan, gece gündüz demeden fedakârca çalışan başta doktorlarımız olmak üzere, tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

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TIP BAYRAMI KUTLANDI
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