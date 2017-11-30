-Temel yaşam eğitimi

Karaman, kendiliğinden dolaşımı ve solunumu olmayan hastalarda, herhangi bir ilaçlı müdahalede bulunmaksızın, kalbin pompalama faaliyetini dışarıdan göğse basılar uygulayarak, solunumu ise suni solunum uygulayarak gerçekleştirme işlemi olduğunu anlattı. Karaman, maket üzerinde kalp masajını göstererek, polis okulu öğrencilerine de uygulama yaptırdı.

Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, temel yaşam desteği eğitimini herkesin alması gerektiğine vurgu yaparak, ‘Bunun için de il genelinde çalışmalarımız devam ediyor. Sokakta kalbi duran bir insanı hayata döndürebilme bilgi ve becerisine sahip olmak, birini hayata döndürebilmek en büyük mutluluktur’ dedi.

Şahin, kalbin durmasıyla dolaşımın da durduğu için beyne giden kan akışının da durduğunu, bunun da beyin için son derece gerekli olan, eksikliğinde beyinde çok ciddi hasarların oluştuğu ‘oksijen’ ve ‘glikoz’ moleküllerinin taşınmasını durdurduğunu anlattı. Şahin, ‘Beyin dokusu, bu maddelerin eksikliğine en fazla 4 dakika dayanabilmektedir. 4 dakikadan daha fazla oksijensiz kalan beyin dokusunda hasarlar oluşmaya başlar. 6. dakikadan sonra bu hasarlar daha da ilerlemeye başlar. Nihayetinde 10 dakikadan sonra oluşan bu hasarların iyileşmemesi mümkün olmamaktadır. İşte bu nedenlerle kalp durmasının erken tanınması, en yakınındaki kişiler tarafından kalp masajı sunni solunum gibi temel yaşam desteği uygulamalarının hemen başlanması, kişilerin olası hayata dönmeleri durumunda beyin hasarı olmaksızın hayata dönmesini sağlamaktadır. Bu nedenle toplumumuzdaki herkesin temel yaşam desteği uygulamalarını bilmeleri gerekmektedir. Dönem dönem meydanlarda vatandaşlarımıza kalp masajını öğretiyoruz. Meslek hayatlarına başladıklarında kaza yerlerinde de görev yapacak olan polis adaylarımıza bu eğitimi vermiş bulunuyoruz. Bir hayat kurtarmak, buna vesile olmak insanlığı da kurtarmak demektir” diye konuştu.