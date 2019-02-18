Tedarikte zorlanıyoruz!

Konya, ‘’Ancak ilaç piyasasında bir süredir yaşanan sıkıntılarımızın yeni kur oranının açıklanması ile birlikte ciddi seviyelere çıktığını belirtmek durumundayız. Tarafımıza yapılan bildirimler ve sahadan edindiğimiz bilgiler, ecza depolarından ilaç temini konusunda çok büyük sıkıntılar yaşandığını gösteriyor’’ dedi.

Oda Başkanı Konya, ecza depolarına verilen siparişlerde sorunlar yaşandığını, internet sipariş ekranlarına kısıtlamalar getirilmekte olduğunu, telefon aracılığıyla verilen siparişlerin yerine getirilmediğini veya eksik bir şekilde karşılanmakta olduğuna dikkat çekti. Konya, ‘’Karşı karşıya olduğumuz tablo, eczacılarımızın ilaca erişim konusunda sahada ciddi ve önemli bir tedarik sorununun yaşandığını gözler önüne seriyor. Yaşanan tedarik sıkıntıları sebebiyle 19 Şubat’a kadar halk sağlığı noktasında olumsuz sonuçların ortaya çıkacağı aşikardır. Öte yandan depoların tutumu sebebiyle meslektaşlarımız hastasına, bilhassa nöbet saatlerinde ilaç verme konusunda zorlanacak ve bu durum da eczacı ile hastayı karşı karşıya getirecektir’’ diye konuştu.

48. Bölge Yozgat Eczacılar Odası Başkanı Eczacı Furkan Konya, ilaç tedarik sürecinde yaşanan sıkıntılar, kurun açıklanmasıyla tavan yapmış olsa da zaten bir süredir bu sıkıntıların devam etmekte olduğunu hatırlattı. Konya, kesintisiz sağlık ve ilaç danışmanlığı hizmeti verirken, stokçulukla suçlanarak, meslek itibarının zedelenmesini kabullenmemekle birlikte eczacı depolarının tutumu sebebiyle hastalarla karşı karşıya gelmelerine sebep olacak her türlü tutum ve uygulamanın karşısında olduklarını bildirdi. Konya, ‘’Biz eczacılar halka en yakın sağlık danışmanı olma düsturuyla hastalarımıza hizmet verebilmek adına fedakarca çalışıyoruz ve halk sağlığını önceleyen bir mesleğin mensupları olarak aynı çaba ve hassasiyeti ilgili tüm tarafların göstermesini bekliyoruz’’ ifadelerini kullandı.

