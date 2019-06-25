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Tarım işçilerine sağlık taraması

DOĞU ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nden her yıl tarım alanlarında çalışmak üzere gelen mevsimlik işçi aileleri, Valilik tarafından kurulan çadırlara yerleşmesinin ardından sağlık taramasından da geçirilmeye başlandı.

Tarım işçilerine sağlık taraması

DOĞU ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nden her yıl tarım alanlarında çalışmak üzere gelen mevsimlik işçi aileleri, Valilik tarafından kurulan çadırlara yerleşmesinin ardından sağlık taramasından da geçirilmeye başlandı.

25 Haziran 2019 Salı 06:35
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Tarım işçilerine sağlık taraması

Yerköy İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, ‘Her can bizim için önemlidir’ sloganıyla hazırlanan, mevsimlik gezici tarım işçilerinin çalışma ve sosyal hayatlarının iyileştirilmesi projesi kapsamında, Sekili bölgesindeki çadırda kalan aileleri ziyaret etti. Sağlık taramasından geçirilen ailelere, çeşitli konularda eğitimler de verildi. Özellikle anne-çocuk sağlığı, anne sütünün önemi gibi konular aile fertlerine anlatıldı. Yozgat’a her yıl Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinden tarım alanlarında çalışmak üzere ailelerin geldiği, bu insanların insan onuruna yakışır bir şekilde ağırlanmaları konusunda devletin her türlü desteği verdiği kaydedildi. Tarım işçisi ailelerin kaldıkları çadırlarının devlet tarafından karşılandığı, elektrik, su ihtiyaçlarını rahatlıkla giderebilecekleri alanların oluşturulup, çocuklara oyun parkları ve sosyal merkezler yapıldığı bildirildi. Yozgat il genelinde yaklaşık 280 çadırın bulunduğu da bildirildi. 

Anahtar Kelimeler:
Tarım Işçilerine Sağlık Taraması
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