TANAP’dan ambulans hibesi

TANAP, aralarında Yozgat’ın da bulunduğu boru hattı güzergahındaki 10 vilayete 13 ambulans hibe edecek. TANAP ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan Protokol kapsamında Bakanlık tarafından yürütülen çalışmalara katkıda bulunmak amacıyla, hattın geçtiği Yozgat iline de ambulans verilecek. Azerbaycan’daki Şah Deniz-2 Sahası’ndan çıkarılan doğal gazı, Türkiye’ye ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşıyacak TANAP, geçtiği güzergah boyunca ekonomik ve sosyal kalkınma ile doğal kaynakların korunmasına katkıda bulunmayı amaçlayan Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları kapsamındaki projelerine bir yenisini ekledi. TANAP tarafından hibe edilecek ambulanslar Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan, Sivas, Bayburt, Gümüşhane, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat illerine dağıtılacak.

Yozgat Sağlık Müdürlüğü’ne hibe edilecek ambulans ile, İl Sağlık Müdürlüğü ambulans filosuna bir yenisini daha eklemiş olacak.