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Sorgun'dan Adana'ya!

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde özel bir şirkette güvenlik görevlisi olarak çalışan 37 yaşındaki Osman Özbek, internette gördüğü haberden etkilenerek Adana'da yaşayan Gülpınar ailesinin 6 yaşındaki çocuğuna yaklaşık 50 bin lira değerindeki işitme cihazını hediye etti.

Sorgun'dan Adana'ya!

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde özel bir şirkette güvenlik görevlisi olarak çalışan 37 yaşındaki Osman Özbek, internette gördüğü haberden etkilenerek Adana'da yaşayan Gülpınar ailesinin 6 yaşındaki çocuğuna yaklaşık 50 bin lira değerindeki işitme cihazını hediye etti.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
09 Ağustos 2017 Çarşamba 07:05
129 Okunma
Sorgun'dan Adana'ya!

Sorgun'da güvenlik görevlisi olarak çalışan Osman Özbek'in işitme engelli bir akrabasına 50 bin lira değerinde işitme cihazı alındı. Özbek'in akrabası gördüğü tedavinin ardından sağlığına kavuşarak işitme cihazına ihtiyacı kalmadı. Özbek, sosyal medya hesabında dolaştığı sırada Antalya'da işitme cihazını kaybeden bir ailenin dramını gördü. Bu aileye ulaşmak ve kimsenin kullanmadığı işitme cihazını aileye vermek isteyen Özbek, ailenin işitme cihazını bulduğunu öğrendi. Bu sırada Özbek'e Adana'dan bir başka aile ulaşarak 6 yaşındaki Abdullah Kaan Gülpınar isimli çocuklarının işitme cihazının bozulduğunu, ailenin maddi durumunun zayıf olması nedeniyle yeni bir cihaz alacak güçlerinin olmaması üzerine Özbek, bu cihazı Gülpınar ailesine hediye etti.
Yapmış olduğu yardımdan dolayı çok memnun olduğunu belirten Osman Özbek, "İnternette gördüğüm bir haberde bir ailenin ne kadar zor durumda olduğunu gördüm. Ben bu aile yardım etmek isterken, bu aile kaybettiği cihazını bulmuş. Bu sırada Adana'dan bir başka aile bana ulaştı. 6 yaşındaki Abdullah Kaan Gülpınar isimli çocuklarının işitme cihazının bozulduğu, alacak durumlarının da olmadığı için yardım istediler. Bende tereddüt etmeden bu cihazı Gülpınar ailesine hediye ettim. Güle güle kullansınlar" dedi.
Adana'da yaşayan Abdullah Kaan Gülpınar’ın annesi Emel Gülpınar ise çocuğunun cihazının uzun bir süredir bozuk olduğunu belirterek, "Çocuğumuzun bir süredir işitme cihazını kullanıyor. Ancak bozuk olmasından dolayı uzun bir süredir sıkıntı yaşıyorduk. Bunun üzerine bir sosyal medya hesabı üzerinde bir haber gördüm. Haberin altındaki yorumlar üzerinden yola çıkarak Osman ağabey de bir cihaz olduğunu öğrendim. Kendisiyle ilk olarak sosyal medya üzerinde irtibata geçtim. Daha sonra Osman ağabeyden yardım istedim. Kendisinden Allah razı olsun. Hiçbir karşılık beklemeden 50 bin TL değerindeki işitme cihazını çocuğuma hediye etti. Oğlumun kahramanı oldu. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Allah ondan razı olsun" şeklinde konuştu.
 

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