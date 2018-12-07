SiSTEMiMiZ ARIZALI!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı tarafından hazırlanan verilere göre, Yozgat'ta yaşanılan ölüm olaylarının yüzde 42,3'ünü Felç, Yüksek Tansiyon, Kalp Yetmezliği gibi belirtileri olan dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklandığı belirtildi. Yurt genelinde de aynı rahatsızlığa bağlı ölüm olaylarının yüksek olduğu, Türkiye’de ölüm olaylarının yüzde 39,7’sinin bu hastalıklardan kaynaklandığı bildirildi. Ölüm olaylarında tümöre bağlı ölümlerin yüzde 18,2 olduğuna dikkat çekilirken, bunu yüzde 13,6 ile diğer hastalıklar oluşturdu. 13,2 ile solunum sistemleri hastalıkları, yüzde 5,8 ile endokrin hastalıkları, yüzde 4,3 ile sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları, yüzde 2,4 ile dışsal yaralanma ve zehirlenmeye bağlı ölüm olayları takip etti.

BEBEK ÖLÜM HIZI

Yozgat’ta bebek ölüm hızında önemli düşüşler sağlandı. TÜİK verilerine göre, Yozgat'ta bebek ölüm hızı 2015 yılında yüzde 9,7 iken bir yıl sonra 8,7'ye geriledi. Geçen yıl bu oran 7,3 olarak gerçekleşti. Türkiye ortalamasının yüzde 10,2'den yüzde 9,2'ye gerilediği bildirildi. Yozgat'ta kaba doğum hızı 2015 yılında yüzde 14,6 iken bir yıl sonra 13,9'a geriledi. Geçen yıl bu oran yüzde 13,6 olarak gerçekleşti. Böylece Yozgat, Türkiye ortalamasının yaklaşık yüzde 3 oranında gerisinde kaba ölüm oranı yaşandı.

