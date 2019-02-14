Sertifikalı eğitim programı

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Başkanlığınca başlatılan eğitimlerin 22 Mart 2019 tarihine kadar devam edeceği kaydedildi. Eğitim programına İlçe hastanelerinden de personel katıldı. Hastanelerinde açıldığı günden itibaren ilk kez yoğun bakım sertifika kursu düzenlendiği belirtilerek, yoğun bakım ünitelerinin önemine dikkat çekildi. Teorik ve uygulamalı olarak verilen eğitim ile yoğun bakım konusunda en önemli ayrıntıyı oluşturan, yetişmiş insan gücü ihtiyacının karşılanmış olacağı kaydedildi. Bu özel birimlerin en önemli aktörlerinin hemşireler olduğunun altı çizilerek, ‘’Bu yüzden buralardaki hizmet kalitesi ve hastaya uygulanan tedaviler özel deneyimler gerektiriyor. Bu eğitimlerin amacı da, yoğun bakım ünitelerindeki hizmet kalitesini artırmaktır’’ denildi.