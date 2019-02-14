Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -1°
parçalı az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
101646
ALTIN
222.541
DOLAR
5.2766
STERLİN
6.8045
EURO
5.9559
Flaş Haber
KAZIM ARSLAN 'ADAYIM' DEDİ!
Kapat

Sertifikalı eğitim programı

YOZGAT Şehir Hastanesi’nde, ülke genelinde hastanelerden de personellerin katılımı ile ‘Birinci Dönem Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı’ etkinliğine başlandı.

Sertifikalı eğitim programı

YOZGAT Şehir Hastanesi’nde, ülke genelinde hastanelerden de personellerin katılımı ile ‘Birinci Dönem Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı’ etkinliğine başlandı.

14 Şubat 2019 Perşembe 07:00
14 Okunma
Sertifikalı eğitim programı

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Başkanlığınca başlatılan eğitimlerin 22 Mart 2019 tarihine kadar devam edeceği kaydedildi. Eğitim programına İlçe hastanelerinden de personel katıldı. Hastanelerinde açıldığı günden itibaren ilk kez yoğun bakım sertifika kursu düzenlendiği belirtilerek, yoğun bakım ünitelerinin önemine dikkat çekildi. Teorik ve uygulamalı olarak verilen eğitim ile yoğun bakım konusunda en önemli ayrıntıyı oluşturan, yetişmiş insan gücü ihtiyacının karşılanmış olacağı kaydedildi. Bu özel birimlerin en önemli aktörlerinin hemşireler olduğunun altı çizilerek, ‘’Bu yüzden buralardaki hizmet kalitesi ve hastaya uygulanan tedaviler özel deneyimler gerektiriyor. Bu eğitimlerin amacı da, yoğun bakım ünitelerindeki hizmet kalitesini artırmaktır’’ denildi. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Sağlık denetimleri
Sağlık denetimleri
Etkili iletişim anlatıldı
Etkili iletişim anlatıldı
Sevkler değerlendirildi
Sevkler değerlendirildi
Hastanenin konukları
Hastanenin konukları
YAŞAMA TUTUNDULAR
YAŞAMA TUTUNDULAR
Broşürlü zehirlenme uyarısı
Broşürlü zehirlenme uyarısı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim