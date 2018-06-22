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Şehir hastanesi tanıtıldı

SAĞLIK Bakanlığı tarafından Ankara’da düzenlenen çalıştaya katılan uzmanlar, Yozgat Şehir Hastanesi’ni anlatıp, katılımcıları bilgilendirdi.

Şehir hastanesi tanıtıldı

SAĞLIK Bakanlığı tarafından Ankara’da düzenlenen çalıştaya katılan uzmanlar, Yozgat Şehir Hastanesi’ni anlatıp, katılımcıları bilgilendirdi.

22 Haziran 2018 Cuma 07:00
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Şehir hastanesi tanıtıldı

Sağlık Bakanlığı binasında, ‘Şehir Hastanelerinde Sağlık Bakım Hizmetleri Yönetimi’ isimli çalıştay düzenledi. Çalıştaya, Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Uzmanlarından Pembe Sevilay Lekesiz ve Yozgat Şehir Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Hatice İpek, ekibi ile katıldı. Çalıştayda İpek, Yozgat Şehir Hastanesi ile birlikte diğer şehir hastanelerinde sağlık bakım hizmetleri hakkında bilgilendirmede bulundu. 

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