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Şehir Hastanesi'nde Tasarruf Dönemi

TÜRKİYE'nin ilk şehir hastanesi olan Yozgat Şehir Hastanesi, verdiği kaliteli sağlık hizmetinin yanı sıra ‘akıllı bina’ uygulaması ile elektrik ve su tüketiminde de tasarruf sağlıyor.

Şehir Hastanesi'nde Tasarruf Dönemi

TÜRKİYE'nin ilk şehir hastanesi olan Yozgat Şehir Hastanesi, verdiği kaliteli sağlık hizmetinin yanı sıra ‘akıllı bina’ uygulaması ile elektrik ve su tüketiminde de tasarruf sağlıyor.

09 Kasım 2018 Cuma 07:55
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Şehir Hastanesi'nde Tasarruf Dönemi

Yozgat Şehir Hastanesi'nde kullanılan elektrik enerjisinin bir kısmı gün ışığından elde edilirken, ihtiyaç duyulan sıcak su da güneş enerjisi panelleri yardımıyla ısıtılarak, enerjiden yüzde 26,5 oranında tasarruf sağlanıyor. Yürütülen enerji verimliliği çalışmaları sonucunda hastanede, planlı kesintiler dışında, yoğun bakım, ameliyathane gibi yüksek öneme sahip alanların tamamında kesintisiz elektrik veriliyor.  Yağmur sularının da değerlendirildiği hastanede, bahçe ve peyzaj alanlarının sulanması, yağmur sularının yeniden kazanımından elde edilen su ile yapılıyor. Bu uygulama sayesinde kullanım suyundan da yüzde 50 oranında tasarruf sağlanıyor. ‘Akıllı Bina’ uygulaması sayesinde hastanede, ayaktan ve yatan hastalara, hastaneye girişlerinden taburcu oluncaya kadar aldıkları sağlık hizmetleri ideal ve güvenilir bir ortamda, tatmin edici bir hizmet sunumuyla veriliyor. Akıllı bina teknolojileri ile aynı zamanda hasta ve çalışan sağlığına ve güvenliğine en üst düzeyde katkı sunuluyor.

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Şehir Hastanesinde Tasarruf Dönemi
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