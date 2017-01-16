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Şehir hastanesi açıldı!

16 Ocak 2017 Pazartesi 06:40
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Türkiye’nin ilk şehir hastanesi Yozgat’ta bu günden itibaren hasta kabulüne başlıyor. Yoğun bakım ve diğer servislerde yatan hastaların taşınmasının ardından Yozgat sağlığında yeni dönem başlamış oldu.

Şehir hastanesi açıldı!
Yozgat’ta 117 bin 812 metre kare arsa alanı üzerine kurulu, 475 yataklı Yozgat Şehir Hastanesi 16 Ocak Pazartesi günü hasta kabulüne başlıyor. Resmi açılış töreni ise ilerleyen bir tarihte yapılacağı bildirildi. 

Yozgat Şehir Hastanesi; 61 yoğun bakım yatağı, 13 özel tutuklu yatağı, 18 ameliyathanesi, 113 poliklinik muayene odası, 43 poliklinik destek odası, 2 suit odası ve tüm hasta odalarında banyo, tuvaleti içerisinde hizmet kapasitesi artırılmış bir şekilde, sadece Yozgat halkına değil, çevre illere de sağlık hizmeti verecek. 

YENİ BÖLÜMLER HİZMETE GİRDİ

Yozgat Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Op.Dr. İsmail Kurca yaptığı açıklamada;

“Yozgat Şehir Hastanesinin ülkemizde açılacak olan ilk şehir hastaneleri arasında olması bizleri heyecanlandırmaktadır. Şehir hastanemizde; yeni açılacak olan, Koroner Anjiyografi Ünitesi, safra yollarındaki taşlarının ameliyatsız olarak alınabileceği ERCP ünitesi, Total Parenteral Nütrisyon (TPN) Ünitesi,  Koroner Yoğun bakım ünitesi, Kalp Damar Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi, Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi ile ilimizde sevk oranlarını azaltarak, halkımıza kaliteli, verimli bir hizmet sunacağız. 

Anne adaylarımız için dört oda anne oteli uygulamasını da başlatarak, anne adaylarımıza otel konforunda hizmet vereceğiz. 
Ayrıca Yozgat Devlet Hastanesinde sunduğumuz Palyatif Bakım Ünitesi, Doğumhane Hizmetleri, Diyaliz, Ameliyathane, Yoğun Bakım, Radyoloji ve hasta odalarının standartlarını yeni ve ileri teknoloji cihazlarla daha üst seviyelere çıkacağız. 
Yozgat Şehir Hastanemizde, 16 Ocak 2017 Pazartesi Günü hasta kabulüne başlıyoruz. Yozgat halkımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi. 


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