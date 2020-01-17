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Şehir Hastanesi 3 yaşında

TÜRKİYE'nin ilk şehir hastanesi kuruluşunun 3’üncü yıldönümüne ulaştı.

Şehir Hastanesi 3 yaşında

TÜRKİYE'nin ilk şehir hastanesi kuruluşunun 3’üncü yıldönümüne ulaştı.

17 Ocak 2020 Cuma 03:51
Şehir Hastanesi 3 yaşında

2017 yılı itibariyle hizmete açılan, Türkiye'nin ilk Şehir Hastanesi olan Yozgat Şehir Hastanesi 3 yıldır hizmet veriyor. Hastanede acil servis dahil 2 milyon 885 bin 776 muayene işlemi, sahip olduğu teknolojik imkanlarla 80 bin 675 ameliyat, 95 bin 378 hastanın yatışı yapılarak, tedavileri gerçekleştirildi. 8 bin 156 bebeğin hastanede dünyaya gözlerini açtı. Hastane istatistiklerde göz kamaştırarak, verilen hizmet kalitesini yükseltmeyi kendine hedef edindiği kaydedildi. Hastanede 2018 kriterlerine göre Hımss EMRAM Seviye 7 Sertifikasını alan Türkiye’de ilk Avrupa’da tek şehir hastanesi olarak teknik hizmet açısından üst seviyeleri yakaladığı, yoğun bakım yatak sayısı 60’a yükselterek hastalarımızın dışarıya sevk oranlarının düşürüldüğü kaydedildi. Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Op. Dr. İbrahim Akkurt, ‘’950 Sağlık Bakanlığı ve 875 Özel Hizmet Sağlayıcısından oluşan bütün çalışma arkadaşlarıma ve emeği geçen herkese sevgi ve saygılarımı sunarım’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Şehir Hastanesi 3 Yaşında
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