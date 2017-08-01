Sahtesi göz bozuyor!

Uzmanlar sahte gözlükler ile göz bebeğinin küçülmediğine işaret ediyor. Yozgat’ta uzun süredir faaliyet gösteren Asil Optik Sahibi Fahri Asil, sahte gözlüklerin yarar yerine aksine gözlüklerin oluşturduğu karanlık ortam nedeni ile göz bebeğinin küçülmediğini, böylelikle zararlı ışınların geniş kalan göz bebeğinden bol miktarda geçerek göze zarar verdiğini anlattı.

Güneş gözlüğü satın alırken uzun dönemde göz sağlığını maksimum düzeyde koruyacak gözlüklerin tercih edilmesinin önemine değinen Asil şunları söyledi: “Karanlık ortamlarda göz bebeklerimiz büyür. Böylece daha çok ışık göz bebeklerimizden içeri sızar. Eğer yüzde 100 ultraviyole koruyucu olmayan gözlükler kullanılırsa güneşin zararlı ışınları gözde kızarıklıkların oluşmasına neden olur. Uzun süreli kullanılması halinde ise gözde kalıcı zarara hatta körlüğe bile yol açabilir” dedi.

Güneş gözlüklerinin ultraviyole ya da mor ötesi ışınları önlediğine dair bir sertifikasının olmasına dikkat edilmesi gerektiğini kaydeden Asil, gözlük alıcılarına şu tavsiyede bulundu:

“Güneş gözlüğü almaya karar verirken gözlüğü ışığa karşı tutulup aşağı yukarı oynatın. Eğer camda dalgalanmalar meydana geliyorsa gözlük camının düşük kalitede olduğuna işarettir. Güneş gözlüğü camının gözde tam koruma sağlayabilmesi için üstten yandan ve karşıdan yansıyan ışınlardan da koruyacak şekilde dizayn edilmiş olması önemlidir.”

Asil, tavsiyelerini şu şekilde sürdürdü: "Estetik amaçla yüzden uzakta kalan camlar yeterli korumayı sağlamayabilir. Güneş gözlüğünü bir uzmanın yardımıyla yüz şeklinize göre seçmenizde fayda var. Yüze tam oturmayan gözlükler yan kısımlardan sızan zararlı güneş ışınlarına maruz kalmanıza neden olabilir. Güneş gözlüklerinin cam renginin duman ve kahverengi olmasına dikkat edilmeli ve camın koyuluk miktarı kişinin ışık hassasiyetine göre seçilmelidir. Cam rengi camın her yerinde aynı olmalıdır. Bir rengin en koyusundan açığına doğru giden renk spektrumu söz konusu ise durum değişir. Bu türü tercih ettiyseniz, cam renginin üstte koyu, altta açık olmasına dikkat edin. Özellikle numaralı gözlük kullananlar, güneş gözlüğü almadan önce mutlaka göz hekimlerine danışmalıdır."