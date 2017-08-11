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Sağlıkta verimlilik zamanı

Yozgat Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı ilçe devlet hastanelerinde, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından görevlendirilen Verimlilik ve Kalite Yönetim Daire Başkanlığınca gelen ekip tarafından kalite-verimlilik ve gözlem değerlendirmesi yapıldı.

Sağlıkta verimlilik zamanı

Yozgat Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı ilçe devlet hastanelerinde, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından görevlendirilen Verimlilik ve Kalite Yönetim Daire Başkanlığınca gelen ekip tarafından kalite-verimlilik ve gözlem değerlendirmesi yapıldı.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
11 Ağustos 2017 Cuma 07:00
33 Okunma
Sağlıkta verimlilik zamanı

Değerlendirmede poliklinikler, yataklı servisler, ameliyathane, yoğun bakım, eczane, depolar, görüntüleme hizmetleri gibi tüm hizmet alanlarında kalite standartları açısından değerlendirilip, personellerin öneri ve görüşleri alındı.
Yozgat Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Op. Dr. İsmail Kurca, yaptığı açıklamada “Ankara’dan kurumuzun verimlilik ve kalite değerlendirme ekibi, birliğimize bağlı tüm hastaneleri değerlendirdiler. Bu değerlendirme sonrası, hastanelerimizin aldığı puanlar doğrultusunda, karne çıkaracak bize rapor şeklinde göndereceklerdir. Başka illerden gelen değerlendiricilerin değerlendirme süreci, önerileri bir dış göz olarak çok önemli. 
Hastanelerimizde kendi bünyemizde de düzenli olarak verimlilik ve kalite değerlendirme gözlemlerimiz devam ediyor. Sağlık alanında da 24 saat kesintisiz hizmet vermekteyiz. İnsan sağlığı ihmale gelmez. Bu bakımdan iyileştirme ve daha iyi hizmet kalitesi için hastanelerimizde gözlem ve değerlendirmeleri düzenli olarak yapmak zorundayız. "Birlikte Sağlıklı Yarınlar" ilkemizle yola çıktık. Bundan sonra da çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek” dedi.

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