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Sağlıkta 'şiddete hayır' eylemi

YOZGAT Sağlık Sen İl Başkanlığı tarafından İzmir’in Bornova ilçesinde bir sağlık çalışanına yapılan saldırıyı kınamak amacıyla Yozgat Şehir Hastanesi önünde sağlıkta şiddete hayır eylemi yaptı.

Sağlıkta 'şiddete hayır' eylemi

YOZGAT Sağlık Sen İl Başkanlığı tarafından İzmir’in Bornova ilçesinde bir sağlık çalışanına yapılan saldırıyı kınamak amacıyla Yozgat Şehir Hastanesi önünde sağlıkta şiddete hayır eylemi yaptı.

03 Nisan 2019 Çarşamba 00:00
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Sağlıkta 'şiddete hayır' eylemi

Sağlık Sen Yozgat İl Başkanı Atakan Erciyas, üyeleri ile birlikte yaptığı açıklamada sağlık hizmetlerinin kamu adına sunulan bir hizmet olduğunu söyledi. Sağlık çalışanları da kamu hizmeti sunduğunu vurgulayan Erciyas,  ‘’Sağlıkta şiddet aynı zamanda kamu hizmetine karşı yapılmış bir eylemdir. Sağlık çalışanına şiddet topluma karşı yapılmış utanç verici bir durumdur. Sağlık çalışanlarının şiddetle karşı karşıya kalmaları ve bunun önüne geçilememiş olması önemli bir sorundur. Sağlıkta memnuniyetin yüzde 80'lere ulaştığı bir noktada, her zorluğa rağmen görevini en iyi şekilde ifa eden sağlık çalışanına şiddet kesinlikle kabul edilemez. Sağlık-Sen olarak uzun yıllardır mücadelesini verdiğimiz sağlıkta şiddete sıfır tolerans mücadelesinin, kamuoyu ve kamu otoritesi tarafından desteklenmesi elzemdir. Sağlıkta yaşanan şiddete yol açan temel nedenler ortadan kaldırılmadan, koruyucu, önleyici çözümler bulunmadan, sorunla başa çıkabilmiş ülkelerdeki birikime bakılmadan; şiddet sonrası güvenlik temelli ya da kınamacı yaklaşımlarla yetinerek bu sorun çözülemez. Çözüm için kamuoyu ve kamu otoritesi bir araya gelmelidir. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet konusunda sorunun temeline inilmeli, gerekli adımlar atılmalı, aktif yaklaşımlar sergilenerek gerekli tedbirler bir an önce alınmalıdır’’ dedi.
Sağlık çalışanlarının yetkili sendikası Sağlık-Sen olarak Bakanlığa ve diğer ilgili birimlere sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik paylaştıkları önerilerin dikkate alınması gerektiğini bir kez daha, ısrarla yinelediklerinin altını çizen Erciyas, ‘’Hukuki düzenlemelerin, geliştirilerek uygulanmasını talep ediyoruz. Halkımızın şiddete uğrayan sağlık çalışanlarının yanında olma ve şiddet uygulayanları toplumdan tecrit etme noktasında duyarlılığa çağırıyoruz. Bu vesileyle, İzmir'in Bornova ilçesindeki Yunus Emre Aile Sağlık Merkezi'nde, hastayı görmeden ilaç yazmayacağını söyleyen üyemiz Doktor Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu ile onu korumak isteyen bir arkadaşının darp edildiği menfur saldırıyı, üyelerimiz ve tüm sağlık çalışanları adına kınıyor ve telin ediyoruz’’ diye konuştu.

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