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Sağlıkta, iş eğitimi

YOZGAT Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Yozgat Halk Eğitim Merkezi ile iş birliği kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren AMATEM’de tedavi gören madde bağımlılarına yönelik düzenlenen ‘Sepet Örücülüğü Kursu’ devam ediyor.

Sağlıkta, iş eğitimi

YOZGAT Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Yozgat Halk Eğitim Merkezi ile iş birliği kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren AMATEM’de tedavi gören madde bağımlılarına yönelik düzenlenen ‘Sepet Örücülüğü Kursu’ devam ediyor.

29 Mart 2018 Perşembe 07:00
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Sağlıkta, iş eğitimi

İŞKUR İl Müdürü Taner Yıldız, mesleki eğitim gören kursiyerleri ziyaret etti. Yıldız, tedavi sürecini tamamlayıp, sağlığınıza kavuştuktan sonra işgücü piyasasında iş arama sürecinin başlayacağını hatırlattı. Yıldız, ‘’Bu süreçte İl Müdürlüğü olarak sizi Mesleki Eğitim Kursu ile destekledik devamında ise İş Kulübü Projesi ile de bu desteğimiz devam edecektir. İŞKUR’un hizmetlerinden tüm vatandaşlarımızın faydalanması için her gün sahadayız tüm paydaşlarımızı ziyaret ederek hizmetlerimizi tanıtmaktayız’’ dedi.

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü temsilcisi Dr. Cahit Bekir Kayhan ise, tedavi gören madde bağımlısı kişilerin bu tür projelerle desteklenmesinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, ‘’Tedavi gören kişilerin İŞKUR tarafından desteklenmesiyle kişilerin moral ve motivasyonunu yükseltmektedir’’ ifadelerini kullandı.

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