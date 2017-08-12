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Sağlıklı yaşam için yürüdüler!

Yozgat'ta görev yapan kamu çalışanları, sağlıklı yaşam için doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. 

Sağlıklı yaşam için yürüdüler!

Yozgat'ta görev yapan kamu çalışanları, sağlıklı yaşam için doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. 

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
12 Ağustos 2017 Cumartesi 07:10
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Sağlıklı yaşam için yürüdüler!

Yozgat Çamlığı Milli Parkı'nda sağlıklı yaşam için doğa yürüyüşü gerçekleştiren kamu çalışanları, mesai bitiminde Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç ile birlikte 2 kilometre boyunca çamlık turu attılar. Haftanın bir günü sağlıklı yaşam için yürüyecek olan kamu çalışanlarının bu sayede daha dinç kalmaları ve kamu hizmetlerinde de daha verimli olmaları sağlanacak.
Doğa yürüyüşündeki en önemli amaçlardan birisinin de kamuda birlik ve beraberliği sağlamak olduğunu açıklayan Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç,"Biz buradaki kamu birimleriyle ve sivil toplum kuruluşlarındaki arkadaşlarla zaman içerisinde toplanıyoruz. Birlik ve beraberliği sağlamak adına ayda bir gün Yozgat Çamlığı'nda kahvaltı yapıyoruz. Bu kahvaltıların amacı kamuda ortak hareket etmeyi sağlamaktır. Bu arada Yozgat'ın da doğal güzellikleri var. Çamlık, Türkiye'nin ilk milli parkı. Biz Yozgat'ı kongre ve spor turizminin yeni adresi olarak ilan ederken bu tür aktivitelerle de çamlığın oksijenini herkes alsın ve burayı hem gezsinler hem de buradan yararlansınlar ve arkadaşlıklar gelişsin istedik" dedi.
Bu tür aktivitelerin kamu hizmetine olumlu yansıyacağını da açıklayan Vali Yurtnaç,"Kamu çalışanları burada spor yapacaklar ve dinç kalacaklar. Dinç kalınca da daha iyi hizmet edecekler. İletişimleri güzel olacak. Dolayısıyla haftada bir gün bundan sonra çamlıkta yürüyeceğiz. Tüm Yozgatlıları, Yozgat dışındaki Türkiye’deki tüm vatandaşlarımızı Türkiye'nin ilk milli parkı olan Çamlık Parkı'nda oksijeni solumaya sağlıklı ve dinç kalmaya davet ediyorum" şeklinde konuştu.
 

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