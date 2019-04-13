Sağlıklı Okulların sayısı artıyor

Okullarda Obezite ile Mücadelede, yeterli ve dengeli beslenme, düzenli fiziksel aktivite alışkanlığının kazandırılması başlığı kapsamında, ‘Beslenme Dostu Okul Projesi’ ile okullarda sağlıklı beslenme, hareketli yaşam konularında duyarlılığın arttırılması, bu konuda yapılan iyi uygulamaların desteklenmesi ile okul sağlığının daha iyi düzeylere çıkarılmasının hedeflendiği kaydedildi. Yozgat il genelinde program kapsamında 520 okuldan 72 okulun beslenme dostu okul sertifikası aldığı belirtildi. 2018-2019 eğitim öğretim yılı içerisinde 38 okul başvurusunun bulunduğu, bu okulların değerlendirilmelerinin devam ettiği bildirildi.