Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
parçalı az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
95977
ALTIN
239.114
DOLAR
5.7357
STERLİN
7.5332
EURO
6.4910

Sağlıklı Okulların sayısı artıyor

YOZGAT il genelinde beslenme dostu okul sertifikası alan okulların sayısı artıyor.

Sağlıklı Okulların sayısı artıyor

YOZGAT il genelinde beslenme dostu okul sertifikası alan okulların sayısı artıyor.

13 Nisan 2019 Cumartesi 00:00
19 Okunma
Sağlıklı Okulların sayısı artıyor

Okullarda Obezite ile Mücadelede, yeterli ve dengeli beslenme, düzenli fiziksel aktivite alışkanlığının kazandırılması başlığı kapsamında, ‘Beslenme Dostu Okul Projesi’ ile okullarda sağlıklı beslenme, hareketli yaşam konularında duyarlılığın arttırılması, bu konuda yapılan iyi uygulamaların desteklenmesi ile okul sağlığının daha iyi düzeylere çıkarılmasının  hedeflendiği kaydedildi. Yozgat il genelinde program kapsamında 520 okuldan 72 okulun beslenme dostu okul sertifikası aldığı belirtildi. 2018-2019 eğitim öğretim yılı içerisinde 38 okul başvurusunun bulunduğu, bu okulların değerlendirilmelerinin devam ettiği bildirildi. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Kanser anlatıldı
Kanser anlatıldı
Sokakta sağlık taraması
Sokakta sağlık taraması
Evde bakıma devam
Evde bakıma devam
FARKINDALIK ÇALIŞMASI
FARKINDALIK ÇALIŞMASI
Sağlıklı Gelecek Yarışması
Sağlıklı Gelecek Yarışması
Akılcı ilaç anlatıldı
Akılcı ilaç anlatıldı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim