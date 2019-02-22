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Sağlıkçılara Motivasyon Eğitimi

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü Ar-ge Biriminin organizasyonuyla Sorgun’da sağlık çalışanlarına ‘Motivasyon’ eğitimi verildi.

Sağlıkçılara Motivasyon Eğitimi

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü Ar-ge Biriminin organizasyonuyla Sorgun’da sağlık çalışanlarına ‘Motivasyon’ eğitimi verildi.

22 Şubat 2019 Cuma 07:00
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Sağlıkçılara Motivasyon Eğitimi

Sağlık Hizmetlerinde İletişim Uzmanı Meltem Yılmaz tarafından ‘Mutlu Edersen Mutlu Olursun Projesi’ kapsamında verilen ‘Etkili İletişim’ eğitiminden sonra ‘Motivasyon’ eğitimi de verildi. Eğitimde, motivasyon çeşitleri, motivasyonunda ihtiyaçların önemi, bakış açısı, ekip ruhu anlatıldı. Öğrenme tasarımlarıyla yapılan eğitimde ekip ruhu ve iletişimin de önemini vurguladıklarını belirten Yılmaz, ‘’İl genelinde sağlık çalışanlarımızla gönüllü katılımlarıyla başlattığımız proje altı bölümden oluşuyor. Her ay farklı konularla iletişimin sağlık hizmetlerinde önemini vurgulayarak farkındalık oluşturmak istedik. İletişim eğitimleri bir süreçtir. Bir iki eğitimle başarı sağlanabilecek bir durum söz konusu değildir. Amacımız meslektaşlarımızda kalplerinde ve beyinlerinde bir farkındalık oluşturmaktır. Başarı onların isteği ile tamamlanacak bir süreçtir. Motivasyonu yüksek olmayan bir insanın iletişim için çaba harcayacağı da düşünülemez. Motivasyon eğitimlerini ikinci bölümde yer vermemizin nedeni de budur’’ dedi 
Meltem Yılmaz, Motivasyonun bireysel olarak değişmekte olduğuna da dikkat çekerek, eğitimde, öğrenim tasarımlarından oyunlar ve rol model teknikleri kullandıklarını, katılımcıların etkin katılımlarıyla kendi duygu ve düşüncelerini ifade edebildiklerini anlattı. Yılmaz, ‘’Böylelikle fikir tartışması sonucunda bakış açımız da değişmiş oluyor.  Sorgun İlçe Sağlık Müdürlüğümüz projenin başlamasında öncü olduklarından dolayı, İlçe Sağlık Müdürümüz Dr. Mehmet Parlak’a, projenin başlamasında da desteklerini esirgemeyen İl Müdürümüz Dr. Fatih Şahin’e de teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

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