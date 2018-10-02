Sağlıkçılara eğitim verildi

Eğitimde; anne ölümlerine sebep olan yüksek riskli durumların yönetilmesinde kaliteli, standart, güvenli, nitelikli hizmet sunulması için yapılan uygulamalar, Yozgat Bozok Uygulama ve Araştırma Hastanesinde görev yapmakta olan Öğretim Üyesi Kadın Hastalıları ve Doğum Uzmanı Dr. Taylan Onat ve Öğretim Üyesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzm. Dr. Melike Demir Çaltekin tarafından anlatıldı. Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Hakan Sağlam, ülkemizde çocukluk çağında sık görülen sağlık sorunlarının erken tanınması ve gerekli tedavilerinin sağlanabilmesi amacıyla çeşitli tarama programları yürütüldüğünü söyledi. Sağlam, “Okul çağı çocuklarda sık görülen görme kusurlarına yönelik tarama programı, Ulusal Görme Tarama Programına dâhil edilmiştir. Bu kapsamda her bebeğin, çocuğun taranması, tarama sonuçlarına göre bebeklerin, çocukların göz hastalıkları uzmanlarına yönlendirilmelerinin takibi ve programın izleme ve değerlendirilmesi ile sürdürülebilirliğinin sağlanması yönünde göz tarama çalışmaları yapılmaktadır, yapılmalıdır” dedi.

Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin ise, “Sağlık profesyonellerinde, sürekli eğitimin amacı topluma nitelikli sağlık hizmeti sunumunu sağlamaktır. Profesyonel yetkinliklerin ve farkındalıkların geliştirilmesi ve devam ettirilmesi isteniyorsa, sürekli eğitim gereklidir. Sağlık çalışanlarımızın, halk sağlığını etkileyen sosyal ve teknolojik değişikliklere ayak uydurması o alandaki eğitimin sürekliliği ile mümkündür” ifadelerini kullandı.