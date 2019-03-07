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Sağlıkçılara eğitim

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Başkanlığı tarafından Doktor ve Yardımcı Sağlık Personellerine yönelik düzenlenen NRP Uygulayıcı Eğitim çalışması bugün tamamlanacak.

Sağlıkçılara eğitim

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Başkanlığı tarafından Doktor ve Yardımcı Sağlık Personellerine yönelik düzenlenen NRP Uygulayıcı Eğitim çalışması bugün tamamlanacak.

07 Mart 2019 Perşembe 00:00
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Sağlıkçılara eğitim

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı Eğitimci Personelleri tarafından, asfiksiye bağlı ölümlerin önlenmesi amacıyla 1998 yılından bu yana Yenidoğan Canlandırma Programının yürütüldüğü hatırlatıldı. Üç gün süreli eğitim Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen eğitmenler tarafından veriliyor. Türkiye’nin gelişmişlik düzeyini gösteren en önemli parametrelerden birinin bebek ölümleri olduğunun altını çizilerek, NRP eğitimlerinin önemi vurgulandı. 

Anahtar Kelimeler:
YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü
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