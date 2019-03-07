Sağlıkçılara eğitim

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı Eğitimci Personelleri tarafından, asfiksiye bağlı ölümlerin önlenmesi amacıyla 1998 yılından bu yana Yenidoğan Canlandırma Programının yürütüldüğü hatırlatıldı. Üç gün süreli eğitim Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen eğitmenler tarafından veriliyor. Türkiye’nin gelişmişlik düzeyini gösteren en önemli parametrelerden birinin bebek ölümleri olduğunun altını çizilerek, NRP eğitimlerinin önemi vurgulandı.