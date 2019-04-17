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Sağlık bakım istiyor

SARAYKENT ilçesine bağlı belde ve köylerde yer alan sağlık evleri bakım ve onarım istiyor.

Sağlık bakım istiyor

SARAYKENT ilçesine bağlı belde ve köylerde yer alan sağlık evleri bakım ve onarım istiyor.

17 Nisan 2019 Çarşamba 00:00
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Sağlık bakım istiyor

Saraykent ilçesindeki sağlık evleri ve tesislerinin bakım ve onarıma ihtiyaç duyduğu öğrenildi.
Yozgat İl Genel Meclisi Sağlık Komisyonu tarafından konuyla ilgili hazırlanan raporu dinledi.
Raporda Saraykent ilçesine bağlı köy ve beldelerde bulunan bazı sağlık evi ve sağlık ocaklarının bakımsızlığına vurgu yapıldı.
İlçeye bağlı sağlık üslerinin badana, boya, kapı değişimi, pencere değişimi, çatı onarımı gibi temel tadilatlara ihtiyaç duyduğuna dikkat çekildi.
Öte yandan Saraykent ilçe merkezinin de Aile Sağlığı ve Toplum Sağlığı merkezlerine ihtiyaç duyduğu da dile getirildi.

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