Sağlık bakım istiyor

Saraykent ilçesindeki sağlık evleri ve tesislerinin bakım ve onarıma ihtiyaç duyduğu öğrenildi.

Yozgat İl Genel Meclisi Sağlık Komisyonu tarafından konuyla ilgili hazırlanan raporu dinledi.

Raporda Saraykent ilçesine bağlı köy ve beldelerde bulunan bazı sağlık evi ve sağlık ocaklarının bakımsızlığına vurgu yapıldı.

İlçeye bağlı sağlık üslerinin badana, boya, kapı değişimi, pencere değişimi, çatı onarımı gibi temel tadilatlara ihtiyaç duyduğuna dikkat çekildi.

Öte yandan Saraykent ilçe merkezinin de Aile Sağlığı ve Toplum Sağlığı merkezlerine ihtiyaç duyduğu da dile getirildi.