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Robot ile yürüyorlar

YOZGAT Şehir Hastanesi’nde yürüme güçlüğü çeken hastalar yürüme robotuyla yeniden adım atmanın mutluluğunu yaşıyor.

Robot ile yürüyorlar

YOZGAT Şehir Hastanesi’nde yürüme güçlüğü çeken hastalar yürüme robotuyla yeniden adım atmanın mutluluğunu yaşıyor.

06 Temmuz 2018 Cuma 07:00
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Robot ile yürüyorlar

Yozgat Şehir Hastanesi’nde bulunan yürüme  robotu  felç gibi birçok hastalık nedeniyle yürüme güçlüğü çekenlerin yeniden yürümesine katkı sağlıyor.

Türkiye’de bazı sağlık merkezlerinde bulunan ve Yozgat Şehir Hastanesi’nin Fizik Tedavi ünitesinde de yer alan yürüme robotu sayesinde yürüme güçlüğü çekenler yeniden adım atmaya başlıyor. Yürüme robotunun sunduğu tedavi imkanından, Yozgat’ın yanı sıra çevre illerden hastaların da faydalandığı bildirildi. Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Aziz Ahmet Surel, robotik yürüme cihazı ile yürüyemeyen veya kısmen yürüyemeyen hastaların yeniden yürüme becerisine kavuşabildiğini ve söz konusu cihazın tıbbi anlamda son teknoloji ürün olduğunu ifade etti. Başhekim Surel, yürüme robotu ile birlikte şehir dışından hasta kabulüne başladıklarını söyleyerek, “Yozgat Şehir Hastanesi hizmete girdiği günden bu tarafa, şehir dışına sevk vermek yerine, farklı illerden sevkler alan bir hastanedir.  Hastalarımıza her geçen gün daha kaliteli ve hızlı şifa dağıtıyoruz” diye konuştu.

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