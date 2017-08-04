Panoramik sağlık!

Panoramik röntgen, tüm dişlerin, çenelerin, dişler ve çenelerdeki bir çok problemin tek bir filmde görülmesini sağlayan röntgen filmidir.

Akdağmadeni Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Peyami Duman konuyla ilgili olarak; “3 diş hekimi ile hizmet veren hastanemizde günlük yaklaşık 100-120 arası hastaya hizmet verilmektedir. Diş çekimi, kanal tedavisi ,dolgu uygulaması, protez uygulaması, diş temizliği vb. çok çeşitli tedavi uygulamaları yapılmaktadır. Tedavi sürecindeki en büyük eksikliğimiz olan panoramik röntgen cihazımız genel sekreterliğimizin çabalarıyla hastanemize kazandırılmış bulunmaktadır. Hastalarımızın dış merkezlerde çektirmek zorunda oldukları bu görüntüleme yönteminin hastanemize kazandırılması hastalarımızı çok memnun etmiştir. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” dedi.

Yozgat Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Op. Dr. İsmail Kurca yaptığı açıklamada şunları söyledi;” Amacımız tüm ilimizde, bütün hastane standartlarının aynı olmasını sağlamak. Hastane hizmetlerini değerlendirirken sevk sayılarımıza ve sevk nedenlerimizi inceleyerek bu doğrultuda çalışmalarımızı yapıyor, imkânlar doğrultusunda eksikleri kapatmaya çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesi de Akdağmadeni Devlet Hastanemizde eksik olan panoramik röntgendi. Hastalarımız diş röntgeni için sevk edilmeyecek.

Bilindiği gibi, panoramik röntgen filmleri, tedavi planlamasının daha hızlı ve eksiksiz biçimde yapılmasına yardımcı röntgen filmleridir. Panoramik röntgene, çene ve dişlerde gözle görülemeyen kist, çürük ve tümör gibi oluşumların teşhisinde ihtiyaç duyulur.

Çene ve dişlerle ilgili cerrahi müdahalelerden önce hekimin görmesi gereken bir röntgendir. Çünkü bu röntgenler tedavi yapılacak alanı geniş bir biçimde gösterir ve operasyonun başarısını arttırır” dedi.