Obezite Merkezi açıldı

Genel Cerrahi Anabilim Dalına bağlı olarak faaliyetlerini sürdürecek olan Obezite Merkezi’nde obezite ile mücadele kapsamında tanı ve tedaviler yapılabilecek. Merkez bünyesinde hastaların diyetisyen, psikolog ve fizyoterapi yardımıyla kilo vermeleri sağlanacak. Günümüzde ciddi bir halk sağlığı sorunu olan obeziteyle etkin mücadele etmek amacıyla kurulan ‘Obezite Merkezi’ açılışına Üniversite yönetimi de katıldı. Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, birçok kronik hastalığın zemininde yer alan obezitenin halk tarafından iyi bilinmesi ve gerekli önlemlerin alınması adına bu merkezi hizmete açtıklarını kaydetti. Obezitenin çağımızın önemli bir sağlık problemi olduğuna dikkat çeken Karadağ, “Sağlık bizim emanetimiz. Hastalık gelmeden önce sağlığımızın kıymetini bilmemiz gerekiyor. Hiç kimsenin obezite problemiyle karşı karşıya kalmasını istemeyiz lakin; obezite de bu hayatın bir gerçeği. Sağlıklı nesil ve sağlıklı gelecek için açılışını gerçekleştirdiğimiz ‘Obezite Merkezi’ ile önemli bir sağlık hizmeti sunacağımıza inanıyoruz. Obezite tedavisi ve ameliyatı olmak için farklı illerden hastanemize başvuran hastalarımız var. Bu da obezite alanında yetkin ve uzman bir kadromuzun olduğunu göstermekte. Ben bu merkezin başta üniversitemiz ve Yozgat’a önemli bir değer katacağına inanıyorum. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi. Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Kağan Katar da, Obezite Merkezi’nin vücut kitle endeksinin 30’un üzerinde olan hastalara hizmet vereceğini, hastaların ise bir yıllık bir programa dahil edileceklerini söyledi. Hastalara uygulanacak bir yıllık program kapsamında eğitim, diyetisyen, psikolog ve fizyoterapi yardımıyla kilo vermeleri sağlanacağını ifade eden Katar, “Bu süre zarfında başarılı olduğumuz hastaların takibine devam edeceğiz. Başarısız olduğumuz durumlarda ise diğer gelişimsel yöntemleri de üniversitemiz hastanesinde uygulayabilmekteyiz. Obezite ameliyatlarından diğer endoskopik girişimler gibi yöntemlerin hepsini uygulayabilecek teknik ekip ve donanımlara sahibiz. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Yozgat ‘ta da obez nüfusu yüzde 30’larda. Amacımız bu insanlara Obezite Merkezi yardımıyla kilo verdirmek” diye konuştu.