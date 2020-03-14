Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
95605
ALTIN
311.602
DOLAR
6.3098
STERLİN
7.7751
EURO
7.0130
Flaş Haber
Terminale akın var!
Kapat

Obezite Merkezi açıldı

YOZGAT Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi bünyesinde kurulumu tamamlanan ‘Obezite Merkezi’ düzenlenen törenle açıldı.

14 Mart 2020 Cumartesi 03:45
Obezite Merkezi açıldı

Genel Cerrahi Anabilim Dalına bağlı olarak faaliyetlerini sürdürecek olan Obezite Merkezi’nde obezite ile mücadele kapsamında tanı ve tedaviler yapılabilecek. Merkez bünyesinde hastaların diyetisyen, psikolog ve fizyoterapi yardımıyla kilo vermeleri sağlanacak. Günümüzde ciddi bir halk sağlığı sorunu olan obeziteyle etkin mücadele etmek amacıyla kurulan ‘Obezite Merkezi’ açılışına Üniversite yönetimi de katıldı. Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, birçok kronik hastalığın zemininde yer alan obezitenin halk tarafından iyi bilinmesi ve gerekli önlemlerin alınması adına bu merkezi hizmete açtıklarını kaydetti. Obezitenin çağımızın önemli bir sağlık problemi olduğuna dikkat çeken Karadağ, “Sağlık bizim emanetimiz. Hastalık gelmeden önce sağlığımızın kıymetini bilmemiz gerekiyor. Hiç kimsenin obezite problemiyle karşı karşıya kalmasını istemeyiz lakin; obezite de bu hayatın bir gerçeği. Sağlıklı nesil ve sağlıklı gelecek için açılışını gerçekleştirdiğimiz ‘Obezite Merkezi’ ile önemli bir sağlık hizmeti sunacağımıza inanıyoruz. Obezite tedavisi ve ameliyatı olmak için farklı illerden hastanemize başvuran hastalarımız var. Bu da obezite alanında yetkin ve uzman bir kadromuzun olduğunu göstermekte. Ben bu merkezin başta üniversitemiz ve Yozgat’a önemli bir değer katacağına inanıyorum. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi. Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Kağan Katar da, Obezite Merkezi’nin vücut kitle endeksinin 30’un üzerinde olan hastalara hizmet vereceğini, hastaların ise bir yıllık bir programa dahil edileceklerini söyledi. Hastalara uygulanacak bir yıllık program kapsamında eğitim, diyetisyen, psikolog ve fizyoterapi yardımıyla kilo vermeleri sağlanacağını ifade eden Katar, “Bu süre zarfında başarılı olduğumuz hastaların takibine devam edeceğiz. Başarısız olduğumuz durumlarda ise diğer gelişimsel yöntemleri de üniversitemiz hastanesinde uygulayabilmekteyiz. Obezite ameliyatlarından diğer endoskopik girişimler gibi yöntemlerin hepsini uygulayabilecek teknik ekip ve donanımlara sahibiz. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Yozgat ‘ta da obez nüfusu yüzde 30’larda. Amacımız bu insanlara Obezite Merkezi yardımıyla kilo verdirmek” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Obezite Merkezi Açıldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TEDBiRLi OLUN, KORKMAYIN!
TEDBiRLi OLUN, KORKMAYIN!
112 UYARISI
112 UYARISI
Hastaneye yerli ve milli altyapı
Hastaneye yerli ve milli altyapı
Sağlıkçılara eğitim
Sağlıkçılara eğitim
Diş Sağlığı taraması
Diş Sağlığı taraması
Sağlıkçılara eğitim
Sağlıkçılara eğitim
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim