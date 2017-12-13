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Obezite eğitimine devam

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü Obezite Birimi, bakanlığın çalışmaları, kampanyaları gibi konulardan toplumun her kesiminin daha fazla bilgi edinmesi amacıyla hayata geçirilen ‘Sağlıklı Yaşam Aracı’ çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.

Obezite eğitimine devam

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü Obezite Birimi, bakanlığın çalışmaları, kampanyaları gibi konulardan toplumun her kesiminin daha fazla bilgi edinmesi amacıyla hayata geçirilen ‘Sağlıklı Yaşam Aracı’ çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.

13 Aralık 2017 Çarşamba 07:05
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Obezite eğitimine devam

Bu bağlamda, Kasım ayında da köy köy, ilçe ilçe dolaşan ekip elemanları, 4 bin 526 kişiye ulaşarak, eğitim çalışması yaptı. ‘Ulusal Kanser Tarama Programları, Kanserde Erken Teşhisin Önemi, Diyabet, Sağlıklı Beslenme, Obezite’ gibi sağlık konularıyla birlikte çeşitli hastalıklarla mücadelede uyulması gerekenleri anlatan sağlık personeli, çalışmalarını yıl boyunca sürdürecek. Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, toplumun ve bireyin sağlığı ile ilgili farkındalık, kontrol yeteneklerinin arttırılması, halk sağlığının korunması ve geliştirilmesinin sağlanması, hastalık risklerinin azaltılması ve önlenmesi amacıyla Sağlık Bakanlığının çalışma ve kampanyalarından olan ‘Sağlıklı Yaşam Aracı’nın hayata geçirildiğini hatırlattı. Şahin, ‘’Her ay sağlık müdürlüğü ekibimiz köy köy, ilçe ilçe gezerek halkımıza eğitim vermektedir. Her şey farkındalıkla başlar. Örneğin; bir ebeveynde diş fırçalama farkındalığı oluşturabilmek, çocukları için rol model olmaları, sağlığın korunmasında çok önemlidir. Sadece hastalık durumunda değil, hastalıkların önlenmesi noktasında da çalışmalar yapıyoruz” dedi.

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