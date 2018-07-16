Ninenin talebi yerine getirildi

Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, kadının torunları için yaptığı talep üzerine ilgili birimleri uyarıp, çocukların yakınlarıyla birlikte Yozgat’a getirilmesini sağlayıp, sünnet ettirildi. Çadırardıç köyünde ikamet eden ailenin çocukları olan üç kardeş, Yozgat Şehir Hastanesi’nde sünnet ettirildi. Sünnet sonrası kardeşleri ziyaret eden Yozgat İl Sağlık Müdürümüz Dr. Fatih Şahin, Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Op.Dr. Aziz Ahmet Surel, İl Sağlık Müdürlüğü çalışanları, hastane yöneticileri hediyelerini verdi, pasta keserek kutlama yapıldı.