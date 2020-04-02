Mevcut yataklar yetmeyebilir!

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü görevinden ayrıldıktan sonra MHP Yozgat İl Başkan Yardımcılığı görevini üstlenip, Bozok OSGB Mesul Müdürlüğü görevini de yürüten Dr. Tuba Özdemir, dünyada olduğu gibi ülkemizde de Pandemi yapan korona virüs salgını ile mücadelenin devam ettiğini kaydetti. Özdemir, bunun neticesinde, Yozgat Şehir Hastanesi’nin korona virüsü ile ilgili hastalara baktığını, Üniversite Hastanesinin de diğer hastalarımızı kabul ettiğini kaydetti. Özdemir, ‘’İkinci Basamakta üniversite hastanemiz, önümüzdeki süreçte yetmeyecektir. Bu durumda hastalarımızın sıkıntı çekebileceği durumunu dikkate alınması gerekir. Kronik hastalarımız, çocuk ve kadın doğum ile ilgili branşlara başvuracak hastalarımız hastane ortamına gidemez haldedir. Hem psikolojik hem gerçek manada virüse enfekte olabileceklerinden hareketle daha önce Üniversite Hastanesi olarak kullanılan binanın veya atıl durumdaki Şifa Hastanesi binasının ivedilikle sonraki günlerdeki sıkıntıları yaşamamak için şimdiden hazırlanmalıdır. Bu binalardan birisi tedbir alma açısından Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları hastanesine çevrilerek, hem çocuklarımızın hem de hamile ya da hamile olmayan bayan hastaların virüsün enfekte riskinden uzaklaştırılması gerekmektedir’’ dedi.

Dr. Özdemir, İl Pandemi Kurulu Başkanı Yozgat Valisi Kadir Çakır’a da seslenerek, bulundukları merkezden diğer bir merkeze geçiş yapacakların Valilik ve kaymakamlıklardan izin alınarak, gidiş-gelişlere izin verilmesi uygulamasına geçilmesini önerdi. Dr. Özdemir, ‘’Aile hekimliği yapan her bir arkadaşımın da bakmakla yükümlü oldukları aile bireylerini her gün aramaları, evde kalmalarını telkin etmelerinin de yapılabilecek çalışmalar içinde olduğu kanaatindeyim. Vakaları belirlemek için çok miktarda ve hemen hemen herkese test yapılıp tespit sonunda izole edilmesinin salgından kurtulmada en önemlisi olduğu da ayrıca düşünmekteyim. Bu diğer salgından kurtulan ülkelerde uygulanan bir durumdur, bu bizde de yapılabilirliği olduğunu düşünmekteyim. Şimdiye kadar alınan önlemler, yapılan iş ve işlemler neticesi gecesini gündüzüne katan başta Sağlık Bakanımız olmak üzere tüm sağlık çalışanı arkadaşlarımı tebrik ediyor, çalışmalarında başarılarının devamını diliyorum’’ ifadelerini kullandı.