Mecliste sağlıklı bilgilendirme

İl Sağlık Müdürü Fatih Şahin İl Genel Meclisinde meclis üyelerine Yozgat’ın sağlıktaki durumunu anlattı. Meclisin gündem dışı dilek ve temenniler bölümünde kürsüye gelen Fatih Şahin, ilimizdeki hastanelerin durumları, yatak sayısı, odaların yeni sağlık sistemindeki tefrişat durumunu meclis üyelerine anlattı. Doktor sayısı hakkında da bilgi veren Şahin, sağlıktaki eksiklikleri ve buna karşı yürütülen çalışmaları beyan etti. İl Genel Meclisi üyeleri, Şahin’e sorular yönelterek bilgi aldılar. İl Genel Meclisi Başkanı Hacı Halil Şahbaz, Fatih Şahin’e sunumlarından dolayı teşekkür etti.