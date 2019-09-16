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Konya, güven tazeledi

YOZGAT Eczacılar Odası 2019 yılı seçimlik genel kurul toplantısı yapıldı.

Konya, güven tazeledi

YOZGAT Eczacılar Odası 2019 yılı seçimlik genel kurul toplantısı yapıldı.

16 Eylül 2019 Pazartesi 00:00
Konya, güven tazeledi

Ser otelde gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısı sonrasında oy kullanma işlemi Yozgat Eczacılar Odasında gerçekleştirildi. Tek liste ile seçimli genel kurula katılan mevcut başkan Furkan Konya güven tazeleyerek yeniden 49. Bölge Yozgat Eczacılar Odası Başkanı olarak seçildi. Konya, Yozgat’ta görev yapan eczacıların güvenlerini tekrar alarak yeniden Eczacılar Odası başkanı seçildiği için mutlu olduğunu söyledi. Kendisini bu göreve layık gören tüm arkadaşlarına teşekkür eden Konya, görev süresince elinden gelenin en iyisini yapmaya gayret göstereceğini sözlerine ekledi. 

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