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Koah hastası için moral gecesi

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde tatilini geçiren ileri derecede Koah hastası olan ve nefes darlığı çeken şair ve ozan Ahmet Yıldız'a dostları tarafından moral gecesi düzenlendi. 

Koah hastası için moral gecesi

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde tatilini geçiren ileri derecede Koah hastası olan ve nefes darlığı çeken şair ve ozan Ahmet Yıldız'a dostları tarafından moral gecesi düzenlendi. 

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
01 Ağustos 2017 Salı 07:00
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Koah hastası için moral gecesi

Yakalandığı hastalıkla mücadele eden ve Almanya'dan memleketi Yozgat’ın Sorgun ilçesine yaz tatili için gelen şair-ozan Ahmet Yıldız'a dostları sürpriz moral gecesi düzenledi. Sorgun Ozanlar ve Yazarlar Derneği (SOYDER) tarafından organize edilen moral gecesine Sorgun Kaymakamı Mustafa Altınpınar, Sorgun Belediye Başkanı Ahmet Şimşek, Sorgun Ozanlar ve Yazarlar Derneği (SOYDER) Başkanı Murat Erciyas, Yozgat Şairler ve Yazarlar Derneği Başkanı Ahmet Sargın, Sorgun Engelliler Umut Derneği Başkanı Süleyman Özdemir ve Türkiye'nin değişik illerinden gelen şair ve ozan dostları katıldı.
Kendi evinin bahçesinde düzenlenen moral gecesinde şair Ahmet Yıldız'ın kaleme aldığı şiirlerin yanı sıra ozan ve aşıklar, saz ile sözleri ile gönülleri fethetti. Yakalandığı Koah hastalığının pençesinden kurtulmaya çalışan şair Ahmet Yıldız, kendisini unutmayan dostları ile moral buldu. Kimi zaman hüzünlenen kimi zaman da eğlendiren gecede türküler ve okunan şiirler büyük beğeni topladı.
Düzenlenen moral gecesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Ahmet Yıldız yaptığı açıklamada,"Bu duygu anlatılmaz, yaşanır ve yaşıyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Sayın Belediye Başkanımız yıllardır bizi hiç yalnız bırakmaz. Sayın şair yazar ozan dostlarım, benim Almanya’dan geldiğimi rahatsız olduğumu duymuşlar. Evime bugün ziyarete geldiler. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çok gururlandım çok duygulandım. Unutulmaz bir anı" dedi.
Sorgun Kaymakamı Mustafa Altınpınar ise,"Doğrusunu söylemek gerekirse ben Ahmet Bey'i burada tanıdım. Kendisini tanımaktan çok memnun oldum. Kendisine acil şifalar diliyorum" diye konuştu.
 

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