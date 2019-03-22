Kızılay’a destek

Kızılay tarafından sürdürülen Kan Bağış Kampanyası kapsamında, Akdağmadeni’nde kan toplandı.

Kampanyaya katılan İlçe Kaymakamı Alperen Yılmaz, Kızılay’a kan vererek tüm vatandaşları kampanyaya desteğe davet etti.

Kaymakam Yılmaz, “İnsanların kan vermesi hem kendi sağlıklarını korumaları açısından faydalı hem de toplum sağlığına katkıda bulunmak açısından çok önemlidir. Kan bağışı bekleyen herkese umut ışığı olmak için tüm vatandaşlarımızı daha duyarlı olmaya davet ediyorum” dedi.