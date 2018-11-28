KIŞIN DiKKAT EDiN!

Yozgat’ta kış aylarıyla birlikte bağışıklık sisteminin zayıflaması ve bulaşıcı hastalıkların yaygınlaşması sonucu vatandaşların hastalıklara karşı dikkat etmesi gerektiği bildirildi. Hasta olmadan özellikle C vitamini takviyesinin şart olduğunu anlatan sağlık otoriteleri, kış aylarında soğuktan etkilenen vücudun gribal enfeksiyonlara yatkın hale geldiğini hatırlattılar. Kış aylarında sıvı tüketimine dikkat edilmesi gerektiği belirtilirken, günde en az 2 litre su içilmesinin şart olduğu bildirildi. Bozkır vilayeti Yozgat’ta balık, D vitamini, ıhlamur, ada çayı, ve sebze yemeklerinin de bol bol tüketilmesi vatandaşlara tavsiye edildi.