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KIŞIN DiKKAT EDiN!

YOZGAT’ta soğuk havaların etkisini artırması ve kış aylarına girilmesiyle birlikte mevsimsel hastalıklara karşı uyarı geldi.

KIŞIN DiKKAT EDiN!

YOZGAT’ta soğuk havaların etkisini artırması ve kış aylarına girilmesiyle birlikte mevsimsel hastalıklara karşı uyarı geldi.

28 Kasım 2018 Çarşamba 07:00
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KIŞIN DiKKAT EDiN!

Yozgat’ta kış aylarıyla birlikte bağışıklık sisteminin zayıflaması ve bulaşıcı hastalıkların yaygınlaşması sonucu vatandaşların hastalıklara karşı dikkat etmesi gerektiği bildirildi. Hasta olmadan özellikle C vitamini takviyesinin şart olduğunu anlatan sağlık otoriteleri, kış aylarında soğuktan etkilenen vücudun gribal enfeksiyonlara yatkın hale geldiğini hatırlattılar. Kış aylarında sıvı tüketimine dikkat edilmesi gerektiği belirtilirken, günde en az 2 litre su içilmesinin şart olduğu bildirildi. Bozkır vilayeti Yozgat’ta balık, D vitamini, ıhlamur, ada çayı, ve sebze yemeklerinin de bol bol tüketilmesi vatandaşlara tavsiye edildi.

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