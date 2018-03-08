Kırsalda ilk yardım eğitimi

Meydana gelmesi muhtemel afet, olağan dışı durum, büyük kaza, endüstriyel kaza gibi durumlarda can kaybının en aza indirilmesi, sakatlanma yaşanmaması, olay yerinde müdahale organizasyonunda hızlı, doğru davranışları sergileyebilmesi için vatandaşların temel ilk yardım bilgilerine sahip olmasının önemli olduğu kaydedildi. Bu amaç doğrultusunda eğitim programı kapsamında, Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerine ‘Temel İlkyardım’ eğitimi verildi.