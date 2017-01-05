Kanser hastalarına kaliteli hizmet

Palyatif Bakım Ünitesinde; terminal dönem kanser hastaları, terminal dönem olmasa dahi kronik ağrısı olan kanser hastaları, beslenme yetersizliği olan hastalar, nörolojik hastalıklar ( demans, post resustasyon gibi),parkinson, nöromuskuler hastalığı olan bakım hastaları, bilinci açık quadriplejik trakeostomili bakım hastaları, protein enerji alımı çeşitli nedenlerle malnutrisyonda olan hastalar, basınç yarası açılmış hastalar bakım alırlar.

Hastalar İçin Her şey Düşünülmüş

Tek ve iki kişilik odalarda T.V. banyo, W.C. oda içerisinde olup, tüm temel ihtiyaçlarının kolayca karşılanabilmesi için dizayn edilmiş durumda.

Yozgat Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Op. Dr. İsmail Kurca yaptığı açıklamada;

“ Sizler için yapabileceğimiz hep bir şeyler var ilkesini benimseyerek yola çıktık. Hastaların yaşamına yıllar değil, yıllarına yaşam katmayı amaçladık. Emeği geçen tüm yönetici ve sağlık personellerine teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.