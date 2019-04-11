Kanser anlatıldı

Halk Sağlığı Başkanı Dr. Mehmet Akif Karaaslan’ın açılış konuşması ile başlayan sempozyumda, Yozgat Şehir Hastanesi’nde görev yapmakta olan Tıbbi Onkolog Uzman Dr. Melih Şimşek, Türkiye ve Yozgat’ta kanser ve kemoterapi konusunda bilgi verdi. Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Necip Fazıl Aras çocuk kanserlerini anlatırken, Gastroentoroloji Uzmanı Dr. Serdar Kırmızı da Kolerektal kanseri anlattı. Bozok Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Uz. Dr. Demet Aydoğan Kırmızı Kadın Kanserleri, Serviks Kanseri ve HPV konusunda, Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Ayşen Sürmen Türkiye ve Yozgat’ta Kanser Taramaları, istatistik, risk faktörleri konularında katılımcıları bilgilendirdi. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kanser Daire Başkanlığı tarafından yürütülen Ulusal Meme Kanseri Tarama Programı kapsamında Türkiye genelinde yapılan en kaliteli çekimlerden ve göstermiş olduğu üstün gayretlerinden dolayı Röntgen Teknisyeni Melek Kılıç’a Halk Sağlığı Başkanı Dr. Mehmet Akif Karaaslan tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.