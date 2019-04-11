Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
hafif yağmur
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
97015
ALTIN
238.632
DOLAR
5.6880
STERLİN
7.4432
EURO
6.4136

Kanser anlatıldı

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen sempozyumda, kanser anlatıldı.

Kanser anlatıldı

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen sempozyumda, kanser anlatıldı.

11 Nisan 2019 Perşembe 00:00
18 Okunma
Kanser anlatıldı

Halk Sağlığı Başkanı Dr. Mehmet Akif Karaaslan’ın açılış konuşması ile başlayan sempozyumda, Yozgat Şehir Hastanesi’nde görev yapmakta olan Tıbbi Onkolog Uzman Dr. Melih Şimşek, Türkiye ve Yozgat’ta kanser ve kemoterapi konusunda bilgi verdi. Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Necip Fazıl Aras çocuk kanserlerini anlatırken, Gastroentoroloji Uzmanı Dr. Serdar Kırmızı da Kolerektal kanseri anlattı. Bozok Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Uz. Dr. Demet Aydoğan Kırmızı Kadın Kanserleri, Serviks Kanseri ve HPV konusunda, Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Ayşen Sürmen Türkiye ve Yozgat’ta Kanser Taramaları, istatistik, risk faktörleri konularında katılımcıları bilgilendirdi. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kanser Daire Başkanlığı tarafından yürütülen Ulusal Meme Kanseri Tarama Programı kapsamında Türkiye genelinde yapılan en kaliteli çekimlerden ve göstermiş olduğu üstün gayretlerinden dolayı Röntgen Teknisyeni Melek Kılıç’a Halk Sağlığı Başkanı Dr. Mehmet Akif Karaaslan tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Sokakta sağlık taraması
Sokakta sağlık taraması
Evde bakıma devam
Evde bakıma devam
FARKINDALIK ÇALIŞMASI
FARKINDALIK ÇALIŞMASI
Sağlıklı Gelecek Yarışması
Sağlıklı Gelecek Yarışması
Akılcı ilaç anlatıldı
Akılcı ilaç anlatıldı
Minikler Akılcı ilaç kullanacak
Minikler Akılcı ilaç kullanacak
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim