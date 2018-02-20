Kan bağışına yoğun ilgi

Akdağmadeni'nde diğer aylara oranla kan bağışında yoğunluk yaşandığını söyleyen Yozgat Kan Bağış Merkezi Doktoru Selçuk Cansız, vatandaşların kan bağışına duyarlı olduğunu söyledi. Dr. Cansız, "Tüm ilçelerimizde özellikle bu dönemde kan bağışında büyük oranda artış yaşandı. Sebebi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı olabilir. Tüm halkımızı kan bağışına davet ediyoruz. Başta Kaymakam Alp Eren Yılmaz'a ve Belediye Başkanı Suphi Daştan'a destekleri için teşekkür ediyorum. Çalışanlarıyla birlikte kan bağışında bulundular" dedi.

Her üç ayda bir kan bağışında bulunduğunu söyleyen Sami Öçsoy ise halkın kan bağışı konusunda duyarlı olması gerektiğini söyleyerek kan bağışının önemine değindi.

