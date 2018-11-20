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Kan Bağışı kampanyası

SARAYKENT İlçesi Güldibi Ortaokulu ‘Bir Damla Kan Hayat Bulsun’ sloganı ile çıktığı yolda, Kızılay ekipleri ile iletişime geçerek kan bağışı kampanyası başlatıldı.

Kan Bağışı kampanyası

SARAYKENT İlçesi Güldibi Ortaokulu ‘Bir Damla Kan Hayat Bulsun’ sloganı ile çıktığı yolda, Kızılay ekipleri ile iletişime geçerek kan bağışı kampanyası başlatıldı.

20 Kasım 2018 Salı 06:35
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Kan Bağışı kampanyası

Kampanyaya Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Öçal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hidayet Ceylan, daire amirleri, eğitim kurumu yöneticileri, çok sayıda vatandaş katıldı. Yüzün üzerinde kan bağışının yapıldığı kampanyada Kızılay yetkililerinin yüzü güldü. Kan bağış etkinliği devam ederken Kızılay yetkilileri tüm öğrencilere Kızılay Kurumunun işleyişi ve Kan Bağışının önemi gibi konularda uygulamalı eğitimler verdi. Okul Müdürü Şevket Yardımcı, kan bağışının önemine değinerek, ‘’Güldibi Mahallesi´nde bulunan okulumuz eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yanı sıra toplumun yararına olan projeler ile mahalle halkına hizmet etmeyi hedeflemektedir. Daha önce de okulumuz öğretmen ve öğrencilerinin emekleri ile oluşturduğu sosyal sorumluluk projelerimiz halkımız tarafından yoğun ilgi gördü. Bundan dolayı çok mutluyuz. Bundan sonraki süreçte de projelerimiz hızla devam edecektir’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Kan Bağışı Kampanyası
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