İş’te Anne projesi tanıtıldı

‘İş’te Anne’ Projesi ile kadınların anne olduktan sonra da annelik sorumluluğundan feragat etmeden işlerini yapabilmelerini sağlayacak bir dizi proje hayata geçirilmeye başlandı. Anneleri iş gücü piyasasına kazandıracak projeden yararlanan kadınlara her gün için 70 lira tutarında cep harçlığı verecek. Kooperatiflerden sorumlu kurumlar bünyesinde ‘Kadın Kooperatifleri’ birimleri kuracak. İŞKUR’un çalışmak isteyen kadınları mesleki eğitim kursları veya işbaşı eğitim programlarına yönlendirecek. Projeden yararlanan kadınlara kursa veya programa devam ettikleri günler için günlük 70 lira tutarında cep harçlığı ödeyecek. Destek programlarından yararlanmak istenen kadınlar, çocuğa ait nüfus cüzdanı aslı ve kreş ya da gündüz bakımevi faturası gerekecek. Yine, kreş ya da gündüz bakımevinden alınacak SGK sicil numarasının yer aldığı belge ile birlikte kurs ya da programı düzenleyen Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne ya da hizmet merkezine müracaat edilmesi yeterli olacak.