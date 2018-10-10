Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 15°
parçalı az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
95964
ALTIN
230.653
DOLAR
6.0333
STERLİN
7.9479
EURO
6.9444

İş’te Anne projesi tanıtıldı

YOZGAT Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, İş-Kur İl müdürlüğü ile birlikte düzenlediği eğitim çalışmasında, çalışan annelere uygulanacak çalışmalar hakkında ayrıntılı bilgi aktarıldı.

İş’te Anne projesi tanıtıldı

YOZGAT Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, İş-Kur İl müdürlüğü ile birlikte düzenlediği eğitim çalışmasında, çalışan annelere uygulanacak çalışmalar hakkında ayrıntılı bilgi aktarıldı.

10 Ekim 2018 Çarşamba 06:37
30 Okunma
İş’te Anne projesi tanıtıldı

‘İş’te Anne’ Projesi ile kadınların anne olduktan sonra da annelik sorumluluğundan feragat etmeden işlerini yapabilmelerini sağlayacak bir dizi proje hayata geçirilmeye başlandı. Anneleri iş gücü piyasasına kazandıracak projeden yararlanan kadınlara her gün için 70 lira tutarında cep harçlığı verecek. Kooperatiflerden sorumlu kurumlar bünyesinde ‘Kadın Kooperatifleri’ birimleri kuracak. İŞKUR’un çalışmak isteyen kadınları mesleki eğitim kursları veya işbaşı eğitim programlarına yönlendirecek. Projeden yararlanan kadınlara kursa veya programa devam ettikleri günler için günlük 70 lira tutarında cep harçlığı ödeyecek.  Destek programlarından yararlanmak istenen kadınlar, çocuğa ait nüfus cüzdanı aslı ve kreş ya da gündüz bakımevi faturası gerekecek. Yine, kreş ya da gündüz bakımevinden alınacak SGK sicil numarasının yer aldığı belge ile birlikte kurs ya da programı düzenleyen Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne ya da hizmet merkezine müracaat edilmesi yeterli olacak.

Anahtar Kelimeler:
İş’te Anne Projesi Tanıtıldı
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Hastane kendini tanıttı
Hastane kendini tanıttı
Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi
Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi
Mecliste sağlıklı bilgilendirme
Mecliste sağlıklı bilgilendirme
Hastaneye yeni doktor
Hastaneye yeni doktor
Sağlık için yürüdüler
Sağlık için yürüdüler
KANSER UYARISI
KANSER UYARISI

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim