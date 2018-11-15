Hizmetler değerlendirildi

Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı Dr. Elif Bilge Özkan’in de katıldığı toplantıda birim sorumluları ile görüş ve önerileri paylaşıldı. Toplantıda alınan ortak kararların uygulanması için fikir birliği oluşturuldu. Evde Sağlık Hizmetlerinin ülke genelinde uygulanan sağlık politikalarından biri olduğuna dikkat çekildi. Eş zamanlı başlatılan uygulamanın evde yatağa bağımlı kronik rahatsızlığı olan ve hastaneye getirilmesi zor olan hastaların, evlerinde ziyaret edilerek, gerekli sağlık hizmetinin verildiği ifade edildi.