Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -4°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
93287
ALTIN
212.848
DOLAR
5.4542
STERLİN
7.1105
EURO
6.1840

Hizmetler değerlendirildi

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü’nde Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Cahit B. Kayhan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, evde sağlık hizmetleri değerlendirildi.

Hizmetler değerlendirildi

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü’nde Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Cahit B. Kayhan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, evde sağlık hizmetleri değerlendirildi.

15 Kasım 2018 Perşembe 09:03
13 Okunma
Hizmetler değerlendirildi

Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı Dr. Elif Bilge Özkan’in de katıldığı toplantıda birim sorumluları ile görüş ve önerileri paylaşıldı.  Toplantıda alınan ortak kararların uygulanması için fikir birliği oluşturuldu. Evde Sağlık Hizmetlerinin ülke genelinde uygulanan sağlık politikalarından biri olduğuna dikkat çekildi. Eş zamanlı başlatılan uygulamanın evde yatağa bağımlı kronik rahatsızlığı olan ve hastaneye getirilmesi zor olan hastaların, evlerinde ziyaret edilerek, gerekli sağlık hizmetinin verildiği ifade edildi.

Anahtar Kelimeler:
Hizmetler Değerlendirildi
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Robot ile hayata tutundu
Robot ile hayata tutundu
ORGAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIYOR
ORGAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIYOR
Şehir Hastanesi'nde Tasarruf Dönemi
Şehir Hastanesi'nde Tasarruf Dönemi
Organ Bağışı Haftası
Organ Bağışı Haftası
Öğrenme Güçlüğü Eğitimi
Öğrenme Güçlüğü Eğitimi
Verimlilik toplantısı
Verimlilik toplantısı

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim